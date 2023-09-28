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Президент Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в Берлин

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 28 сентября, по приглашению Федерального канцлера Германии Олафа Шольца с рабочим визитом прибыл в Берлин. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Борт Главы государства приземлился в международном аэропорту "Берлин - Бранденбург".

Напомним, в рамках визита Глава государства примет участие в работе Саммита "ФРГ – Центральная Азия", который пройдет 29 сентября, проведет переговоры с руководством Германии, а также встретится с членами германской ассоциации предпринимателей "Восточный комитет германской экономики".


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URL: https://www.vb.kg/432548
Теги:
Германия, Садыр Жапаров
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