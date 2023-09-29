Международный аэропорт "Манас" открывает новые международные рейсы

Со 2 октября планируется открытие рейса Шарм-эль-Шейх-Бишкек-Шарм-эль-Шейх, в понедельник и среду. Эти чартерные рейсы будут выполняться регулярно в зимний период и осуществляться египетской авиакомпанией Red Sea Airlines.

С 30 октября по 30 марта авиакомпания VietJet Air планирует запустить рейс из Вьетнама, с вылетами по вторникам из города Нячанг, что дополнительно расширит маршрутную сеть и предоставит больше вариантов для путешественников.

Эти новые рейсы помогут укрепить связи между Кыргызстаном и другими странами, способствуя туристическому и бизнес-обмену.