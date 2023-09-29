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Международный аэропорт "Манас" открывает новые международные рейсы

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Со 2 октября планируется открытие рейса Шарм-эль-Шейх-Бишкек-Шарм-эль-Шейх, в понедельник и среду. Эти чартерные рейсы будут выполняться регулярно в зимний период и осуществляться египетской авиакомпанией Red Sea Airlines.

С 30 октября по 30 марта авиакомпания VietJet Air планирует запустить рейс из Вьетнама, с вылетами по вторникам из города Нячанг, что дополнительно расширит маршрутную сеть и предоставит больше вариантов для путешественников.

Эти новые рейсы помогут укрепить связи между Кыргызстаном и другими странами, способствуя туристическому и бизнес-обмену.


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URL: https://www.vb.kg/432559
Теги:
Кыргызстан, новый авиарейс, Аэропорт "Манас"
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