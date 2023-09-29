ГКНБ: Пресечен факт незаконного ввоза автомобилей на территорию КР

На пункте приграничного учета товаров "Каинды-Железнодорожный" выявлен факт незаконного ввоза 8 автотранспортных средств, путем предоставления недостоверных товаротранспортных накладных железнодорожным путем. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в настоящее время ГКНБ в рамках досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРП с привлечением специалистов ГНС и ГТС при МФ КР проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению суммы ущерба, нанесенного республиканскому бюджету.