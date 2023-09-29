Погода
$ 88.66 - 88.76
€ 93.65 - 94.65

ГКНБ: Пресечен факт незаконного ввоза автомобилей на территорию КР

122  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На пункте приграничного учета товаров "Каинды-Железнодорожный" выявлен факт незаконного ввоза 8 автотранспортных средств, путем предоставления недостоверных товаротранспортных накладных железнодорожным путем. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в настоящее время ГКНБ в рамках досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРП с привлечением специалистов ГНС и ГТС при МФ КР проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению суммы ущерба, нанесенного республиканскому бюджету.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432564
Теги:
ГКНБ, Кыргызстан, автомобили
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  