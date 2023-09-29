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В Оше выявлена группа сотрудников УВД, которые занимались вымогательством

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ГКНБ во взаимодействии с СВР МВД задержан оперуполномоченный УВД Оша, который в составе группы сотрудников вымогал денежные средства у жителя Ошской области в размере 400 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что четверо оперуполномоченных УВД Оша капитан Т.Б.Н., майор И.И.И., капитан Э.С.Э. и майор Ж.у.Н. путем угрозы уголовного преследования якобы за совершенное изнасилование вымогали у жителя Ошской области денежные средства в размере 400 тысяч сомов.

В результате, 25 сентября текущего года в рамках проведенных оперативно-следственных мероприятий при получении 100 тысяч сомов задержан посредник, а далее по горячим следам оперуполномоченный УВД Оша майор милиции Ж.у.Н. Проведенными мероприятиями, установлена роль и степень участия в данном преступлении каждого из вышеперечисленных сотрудников милиции.

В настоящее время, в отношении задержанного Ж.у.Н. избрана мера пресечения виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО ГКНБ сроком на два месяца.

При этом, трое других причастных к данному преступлению вышеуказанных сотрудников в настоящее время скрываются от следствия, в связи с чем 28 сентября решением суда в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и они объявлены в розыск.

Граждан, пострадавших от преступных действий разыскиваемых сотрудников и владеющих какой-либо информацией об их местонахождении, просим сообщить по телефону дежурной службы ГУ ГКНБ по г.Ош и Ошской области: 0(3222)7-32-32; 4-86-14".


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URL: https://www.vb.kg/432573
Теги:
вымогательство, задержание, Ош, ГКНБ, УВД
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