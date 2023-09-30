Кыргызстан выиграл арбитражный процесс в Гааге с суммой иска в $50 млн

Кыргызская Республика выиграла арбитражный процесс в Гааге с общей суммой иска в 50 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба Минюста КР.

"Арбитражное разбирательство против Кыргызской Республики было инициировано в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ (2010) со стороны казахстанской компании.

Истцом были заявлены требования по компенсации в размере до 50 млн долларов в связи с якобы, имевшими место экспроприацией Кыргызстаном инвестиций в рамках неосуществленного проекта по строительству завода комплексных ферросплавов в Таш-Кумыре, и якобы иными имевшими нарушениями международных соглашений о защите инвестиций и положений Закона "Об инвестициях в Кыргызской Республике".

В 2021-2023гг. Стороны представляли в Арбитражный трибунал соответствующие письменные позиции и материалы с аргументами по существу спора.

Финальные слушания проходили в Гааге в Нидерландах в апреле 2023 года.

28 сентября 2023 года состав трибунала (из 3 арбитров) единогласно вынес Арбитражное решение, в котором признал наличие у него компетенции рассматривать данный спор, а также признал исковые требования Истца подлежащими рассмотрению.

Состав арбитров не установил каких-либо нарушений Кыргызской Республикой своих обязательств, которые бы привели к убыткам, заявленным Истцом.

Таким образом, арбитражный трибунал единогласно постановил, что требования Истца к Кыргызстану о компенсации ему каких-либо убытков должны быть полностью отклонены.

Более того, на Истца так же возложено обязательство по оплате всех расходов - гонораров Состава арбитров и административных расходов Постоянного арбитражного суда (Hague Permanent Court of Arbitration).

Слушания проходили в Гааге, но юрисдикционно местом арбитражного процесса является Лондон в Великобритании, и в соответствии с положениями Английского закона об Арбитраже 1996 года, Финальное Арбитражное решение может быть обжаловано в срок 28 дней с даты вынесения решения по очень ограниченному кругу оснований, установленных Разделом 68 Английского закона об арбитраже", - говорится в сообщении ведомства. .