Министр обороны КР принял участие в заседании СМО стран СНГ

Министр обороны Кыргызской Республики генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов принял участие в очередном заседании Совета министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств, которое состоялось в городе Тула Российской Федерации.

По сообщению Управления информационного обеспечения МО КР, в рамках заседания главы оборонных ведомств Содружества обменялись мнениями о складывающейся военно-политической обстановке в мире и дальнейших мерах в решении существующих современных вызовов и угроз в зоне ответственности СНГ.

Кроме этого, участниками заседания обсуждены вопросы военного и военно-технического сотрудничества в формате Содружества, в том числе мероприятия по развитию Объединенной системы противовоздушной обороны СНГ, совместной подготовки военных кадров и повышению уровня полевой выучки подразделений.

Итогом заседания СМО СНГ стало утверждение главами оборонных ведомств Плана работы Совета министров обороны государств-участников СНГ на 2024 год.