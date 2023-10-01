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В городах Кыргызстана пройдут учения МЧС: граждан просят не паниковать

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- Бермет Таалайбекова
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3 октября с 10:00 до 11:00 часов утра, в городах Бишкек и Ош, а также в районных и областных центрах Кыргызстана жители могут услышать звуки сирены. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, сначала, систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях проверят в городе Бишкек. Затем всеобщая тревога прозвучит в городе Ош, далее в районных и областных центрах страны. Громкий сигнал сирены будет звучать один раз, на протяжении 5 минут.

Необходимо разъяснить детям, что звук сирен - это учение! Услышав его, не надо пугаться!

Отметим, длинный сигнал тревоги предупреждает - об угрозе или возникновение чрезвычайной ситуации.

Тревога носит учебный характер и пройдёт в рамках "Дня снижения риска бедствий", отмечаемой ежегодно 5 октября в Кыргызстане.

В них будут задействованы все министерства и профильные ведомства, а также органы управления и власти. Кроме того, в данном флешмобе могут принять участие любые организации и учреждения.

Целью проведения данного флешмоба по эвакуации, является выработка знаний по правилам поведения на случай возникновения землетрясения, а также улучшение навыков организованной и своевременной эвакуации.


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URL: https://www.vb.kg/432593
Теги:
МЧС, учения, Кыргызстан
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