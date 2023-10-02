ГУОБДД: В Кыргызстане проходит рейд "Пассажирские перевозки"

Отдел регулирование и лицензирование транспортной деятельности ГУОБДД МВД Кыргызской Республики в рамках проводимого рейдового мероприятия "Пассажирские перевозки" на территории республики проводят профилактические мероприятия с водителями пассажирского транспорта по соблюдению правил дорожного движения, лицензионных требовании и по соблюдению правил перевозок пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

Целью данных профилактических мероприятии не допущение дорожно-транспортных происшествии с участием пассажирского транспорта, а также соблюдение водителями пассажирского транспорта всех норм лицензионных требовании, правил перевозок пассажиров.

Входе проведения выше указанных мероприятии инспектора ОРиЛТД ГУОБДД МВД Кыргызской Республики проводят контроль по соблюдению водителями пассажирского транспорта режима труда и отдыха, прохождения водителями ежесменного контроля механика и нарколога, также проводят беседы с водителями о строгом соблюдении правил дорожного движения.