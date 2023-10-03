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Кыргызстан планирует сотрудничать с компанией Electricite de France

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- Назгуль Абдыразакова
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Кыргызстан планирует сотрудничать с компанией Electricite de France. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в Бишкеке состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Айбека Молдогазиева с представителем крупнейшей государственной энергогенерирующей компании Франции "Electricite de France (EDF)" в Центральной Азии Пьер-Полем Антониссэнсом и чрезвычайным и полномочным послом Франции в Кыргызской Республике Франсуа Делаусом.

Главным вопросом стало обсуждение экономического сотрудничества между двумя странами в сфере энергетики. Подчеркнута заинтересованность сторон в реализации совместных проектов на территории Кыргызстана с участием компании EDF, а также обсуждены дальнейшие шаги в этом направлении.

Кроме того, в ходе встречи сторонами рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, взаимодействия в рамках международных организаций и активизации политического диалога между Кыргызстаном и Францией.

В завершение встречи, стороны выразили готовность к дальнейшей совместной работе по развитию двустороннего сотрудничества между странами.


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URL: https://www.vb.kg/432620
Теги:
Франция, энергетика, сотрудничество, Кыргызстан
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