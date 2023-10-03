Саймумин Ятимов: Подписанный протокол решает все вопросы на границе

Председатель ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов на встрече со своим коллегой из Кыргызстана Камчыбеком Ташиев заявил, что подписанный ими протокол решает все вопросы на кыргызско-таджикской границе.

"Конфликты всегда ниже истории и всякой критики. Именно сегодня в городе Баткен мы подписали протокол, который решает все вопросы и проблемы, являющиеся предпосылкой для конфликтов на таджикско-кыргызской границе. Подписывая этот протокол, я ответственно заявляю, что данный акт является волей глав двух государств Эмомали Рахмона и Садыра Жапарова", - сказал он.

Напомним, вчера главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов подписали протокол, в котором зафиксировано, что таджикская сторона отказалась от всех претензий, которые она предъявляла на протяжении 30 лет Кыргызстану.