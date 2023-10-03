Погода
$ 88.69 - 88.76
€ 93.02 - 94.02

Саймумин Ятимов: Подписанный протокол решает все вопросы на границе

73  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов на встрече со своим коллегой из Кыргызстана Камчыбеком Ташиев заявил, что подписанный ими протокол решает все вопросы на кыргызско-таджикской границе.

"Конфликты всегда ниже истории и всякой критики. Именно сегодня в городе Баткен мы подписали протокол, который решает все вопросы и проблемы, являющиеся предпосылкой для конфликтов на таджикско-кыргызской границе. Подписывая этот протокол, я ответственно заявляю, что данный акт является волей глав двух государств Эмомали Рахмона и Садыра Жапарова", - сказал он.

Напомним, вчера главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов подписали протокол, в котором зафиксировано, что таджикская сторона отказалась от всех претензий, которые она предъявляла на протяжении 30 лет Кыргызстану.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432628
Теги:
граница, Таджикистан, Кыргызстан, Камчыбек Ташиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  