Россияне пытались незаконно провезти валюту через границу Кыргызстана

Пограничники пунктов пропусков "Достук-автодорожный" и "Маданият-автодорожный" пресекли попытки незаконного провоза денежных средств через границу. Об этом сообщает пресс-служба ПС ГКНБ КР.

"В пункт пропуска "Достук-автодорожный" прибыли двое граждан Российской Федерации Н.А., 1984 г.р., и З.А., 2003 г.р., направлявшиеся из Кыргызстана в Узбекистан.

В ходе прохождения пограничного контроля в ручной клади граждан были обнаружены денежные средства в иностранной валюте - 25 600 долларов США.

Ранее в пункте пропуска "Маданият-автодорожный" у гражданина Узбекистана также в ручной клади были обнаружены 7 300 долларов США.

Вышеуказанные граждане пытались провезти валюту в обход таможенного законодательства республики.

После оформления соответствующих документов задержанные граждане и денежные средства были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.

Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики напоминает, что согласно постановлению Кабинета Министров КР № 7 от 13 января 2023 года "О мерах по обеспечению экономической безопасности Кыргызской Республики" установлен временный запрет на вывоз из Кыргызской Республики наличной иностранной валюты до принятия соответствующего решения Кабинета Министров Кыргызской Республики:

- нерезидентам и иностранным гражданам в сумме более 5000 (пять тысяч) наличных долларов США;

- резидентам и гражданам Кыргызской Республики в сумме более 10000 (десять тысяч) наличных долларов США.

В случае вывоза резидентами и гражданами Кыргызской Республики наличных долларов США в сумме, превышающей 10000 (десять тысяч) долларов США, взимается платеж в размере 10% от суммы, превышающей установленный лимит".