Пляжный отдых из Казахстана: выбираем страну для идеального отпуска

Хотите организовать яркий и запоминающийся пляжный отдых из Казахстана? Конечно, самое сложное для многих путешественников - выбрать направление, чтобы не прогадать. С тех пор как стало легко полететь в любую точку мира и насладиться солнцем, морем и пляжами, определиться с конкретной страной - непростая задача! В нашей статье тревел-эксперты Poehalisnami.kz рассмотрят топовые курортные направления, чтобы выяснить, чем же они привлекают туристов.

Невероятный Вьетнам: экзотика и культура

Туры из Казахстана во Вьетнам в последнее время чрезвычайно популярны. И это не удивительно, поскольку сюда в летят гости со всего мира, а о достопримечательностях страны снимают полнометражные фильмы! Здесь яркая природа, богатая культура, живописные пляжи и самобытная архитектура. С популярных курортов можно отправиться на увлекательные экскурсии в джунгли, посетить древние храмы. И везде стоит насладиться необычной вьетнамской кухней. Путевки из Казахстана обычно покупают в курортные Нячанг, Фукуок и Дананг. Проводить отпуск в стране часто предпочитают активные люди, семьи с детьми и любители экзотики.

Великолепные Мальдивы: райские острова

Мальдивские острова - синоним пляжного отдыха с пометкой Premium. Аккуратные бунгало над водой, пестрые коралловые рифы и белоснежные пляжи делают атоллы идеальными для романтического отпуска и подводных погружений. Отзывы туристов подтверждают этот факт.

Архипелаг привлекает красотой первозданной природы. Здесь есть и современные курорты с развитой инфраструктурой, и необитаемые острова, где можно почувствовать себя робинзоном. Пакетные туры на Мальдивы включают перелет, трансфер на гидросамолете или катере до отеля, проживание, питание и страховку. Можно подобрать отели для молодоженов-романтиков, семей с детьми и активных туристов. Самые популярные системы атоллов: Ари, Северный и Южный Мале, Баа, Раа и Маафуши. Туры сюда с перелетом дают возможность насладиться живописными закатами, морской рыбалкой, велопрогулками и изысканной кухней в шикарных ресторанах.

Солнечная Турция: баланс цены и качества

Страна давно завоевала популярность благодаря доступным ценам на проживание в гостиницах, благоустроенным курортам, гостеприимству турков и богатой экскурсионной программе. Особенность направления в большом разнообразии достопримечательностей и их удобном расположении. В Анталье, Аланье, Бодруме, Сиде, Стамбуле сохранилось множество памятников времен античности, византийского и османского периодов. В турецких гостиницах распространена концепция all inclusive, которая подразумевает не только 3-5-разовое питание со шведским столом, но и анимацию и другие дополнительные услуги. Дешевые путевки в такие курортные отели позволяют отлично отдохнуть на берегах Средиземного или Эгейского морей. Таким образом Турция подходит для молодежного, семейного, экскурсионного, оздоровительного, да и, пожалуй, всех доступных видов отдыха.

Шикарный ОАЭ: роскошь и современность

Арабские Эмираты - место, где багатство и технологичность сочетаются с традиционным восточным гостеприимством и древней культурой. Если ищете популярные страны для отпуска, обязательно обратите внимание на ОАЭ. Здесь можно насладиться шопингом, развлечениями и провести отпуск в одном из комфортабельных отелей luxury-класса в одном из быстро развивающихся эмиратов.

Роскошные курорты ОАЭ обеспечивают гостям премиальный отдых, поэтому стоимость тура будет соответствующей. Таким образом поездки в Эмираты выбирают любители восточного колорита, ценители комфорта во всем и активные люди. Если хочется провести время в мегаполисе и интересно развлечься, туристы едут в Дубай и Абу-Даби. Размеренный, непринужденный отпуск можно организовать в Рас-эль-Хайме или Шардже. Если озадачились, куда можно съездить на каникулы с детьми, обратите внимание на Фуджейру.