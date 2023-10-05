В КТЭК откроется учебный центр по переработке молока

10 октября в Кара-Балтинском технико-экономическом колледже (КТЭК) состоится церемония открытия учебного центра по переработке молока. Об этом сообщает GIZ GmbH.

По его данным, в учебном цехе будут проходить теоретические и практические занятия, исследования и повышение квалификации преподавателей колледжа и других учебных заведений, наставников, мастеров и лаборантов предприятий. Здание центра соответствует международному стандарту пищевой безопасности HACCP, а также предусматривает все необходимые условия для работы людей с инвалидностью. Ранее проект PECA помог КТЭК оснастить современным оборудованием учебно-производственный цех по пивоварению и его лабораторию, также лаборатории отделов по технологиям хлебных изделий и молочных продуктов, сенсорного анализа и мукомольного производства.

Кара-Балтинский колледж стал первым учебным заведением в стране, кто пилотировал новую для Кыргызстана дуальную систему обучения при поддержке GIZ. Сейчас колледж по праву считается образцом внедрения дуального образования, которое состоит из теоретического обучения в профессиональном образовательном учреждении и практического на рабочем месте предприятия. Ежегодно студенты колледжа проходят производственную практику в крупных предприятиях страны. Около 40 преподавателей прошли курсы повышения квалификации за рубежом и регулярно участвуют в мероприятиях по обмену опытом и знаниями с коллегами из других стран Центральной Азии. Благодаря современному оборудованию и материально-технической базе, а также сотрудничеству с частными предприятиями, студенты КТЭК получают практические знания во время учебного процесса и тем самым улучшают свои карьерные перспективы и шансы на трудоустройство.

Строительство центра было осуществлено при поддержке проекта "Профессиональное образование для секторов экономического роста в Центральной Азии" (РЕСА), реализуемого Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Германским обществом по международному сотрудничеству) по поручению правительства Германии.