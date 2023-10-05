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Юрту во Франции построил Фонд поддержки развития туризма

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В Париже началась международная туристическая выставка IFTM Top Reza, одна из крупнейших в Европе. Национальный выставочный стенд Фонда поддержки развития туризма оформил в стиле боз уй – кыргызской юрты. Выглядит он, как отмечают посетители выставки, очень ярко. Оригинальное оформление уже в первые часы открытия выставки вызвало повышенный интерес не только у французских туристических компаний, но и у журналистов. Представителей СМИ интересовали кочевые обычаи кыргызов, а также необычная для европейца конструкция жилища.

На открытии выставки присутствовали посол Кыргызской Республики во Французской Республике Садык Шер-Нияз и президент Фонда туризма Абылкасым Шерниязов. "Мы очень рады принять участие в этой крупной выставке. Вместе с сотрудниками Фонда во Францию приехали шесть отечественных туркомпаний, они будут искать клиентов на месте. И продвигать не только свои турпакеты, но и Кыргызстан", - отметил президент фонда.

В первый же день работы выставки вице-президент Фонда Максат Усубалиев презентовал возможности Кыргызской Республики как туристической дестинации. Зарубежным туроператорам и гостям выставки рассказали о достопримечательностях нашей страны, об условиях для путешественников и интересных вариантах туров.

Туристическая выставка в Париже проводится с 1978 года, ежегодно в ней принимает участие более 30 тысяч человек. Она охватывает все сферы туризма: бизнес, отдых, групповой туризм и MICE. Проходить IFTM Top Reza будет три дня.


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URL: https://www.vb.kg/432671
Теги:
туризм, Кыргызстан
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