Погода
$ 88.62 - 88.76
€ 92.65 - 93.65

Воров в законе в Кыргызстане больше не будет

550  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

4 октября примерно в 14.30 в центре Бишкека, в ресторане "Блондер Паб" при задержании застрелен криминальный авторитет (прямо скажем – авторитетище) Камчыбек Асанбек. Он же Камчыбек Асанбекович Кольбаев. Он же Коля-киргиз. Легендарный первый кыргызский вор в законе, в 2006 году официально заменивший другого прославленного авторитета – Рыспека Акматбаева.

По данным американского Министерства финансов, Кольбаев входит (точнее, теперь уже входил) в международную преступную группировку "Братский круг" - и чем только криминальным не занимался. Судили его и за убийство, и за покушение на убийство, и за создание преступного сообщества, и за похищение человека, и за разбой… Да в чем только не обвиняли! И в тюрьму сажали – правда, ненадолго.

Последний раз уголовное дело в отношении Коли-киргиза прекратили в нынешнем августе. Дело было о создании транснациональной преступной организации, но случилось это создание еще в 2007-2009 гг., так что по нему истек срок давности.

За что Кольбаева пытались задержать в октябре? Задерживали в рамках расследования убийства еще одного криминального лидера (только калибром поменьше) Чынгыза Жумагулова (он же Доо). Кроме того, по сообщению ГКНБ, комитетчики сейчас расследуют несколько уголовных дел в отношении активных членов ОПГ по фактам незаконного завладения имуществом предпринимателей.

В ходе спецоперации Кольбаев, опять-таки по официальному сообщению, открыл стрельбу и был убит. Все логично. Правда, его адвокат Сергей Манукян сомневается, что у его подопечного было при себе оружие, и намекает на некий "заказ"… Но адвокату по-другому говорить и не положено.

Сообщив народу сногсшибательную новость о бесславной кончине прославленного преступника, многие информагентства стали информировать читателей о поминутном состоянии дел. Тело Камчыбека Асанбека привезли в морг… У морга собрались его родственники и просто сочувствующие… Стало известно, где его похоронят… Создается стойкое ощущение, что погиб не кримавторитет, а некий артист, спортсмен или ученый с мировым именем.

Чисто по-человечески, конечно, любого человека жалко. Но в данном конкретном случае – для чего простым, далеким от криминального мира кыргызстанцам знать, где и когда именно предадут земле тело Кольбаева и что будут подавать на поминках?

Совсем недавно, в конце августа, правозащитники и "независимые" СМИ так же будоражили народ переводом из нарынского СИЗО в СИЗО Бишкека криминального лидера рангом пониже, Улана Токтосунова по кличке Сакал. Раскачивали ситуацию чуть ли не до очередного госпереворота: как силовики посмели покуситься на такого уважаемого человека?! А вдруг с ним в Бишкеке что-нибудь случится?!

Это было бы смешно: страна, забросив все дела, дружно переживает о судьбе крупного опэгэшника!.. Было бы смешно, когда бы не было так грустно. Приходится признать: яркие представители криминального мира до недавнего времени были самыми известными людьми в Кыргызстане. И самыми, пожалуй, уважаемыми.

До недавнего времени у нас вообще трудно было отличить благопорядочного бизнесмена от вора в законе. Если кто-то читал "Странную историю доктора Джекилла и мистера Хайда" Роберта Стивенсона (фильм по книге тоже интересный был), поймет, о чем речь. Днем человек ведет размеренную жизнь достойного человека, а по ночам превращается в отъявленного преступника, настоящее исчадие ада. Так и у нас было: кристально чистый, честнейший гражданин в дорогом костюме и галстуке – на самом деле разбойник, вымогатель, наркоторговец…

Именно с криминальными авторитетами решали свои дела предприниматели, вроде бы ни в чем предосудительном не замешанные. Это было нормой – за помощью и поддержкой обращаться не в милицию, а к тем, с кем милиция безуспешно борется. Доходило и до совместного ведения бизнеса. Именно их усаживали на тоях на самые почетные места. Именно их не трогали правоохранители, даже имея на руках неопровержимые улики, потому что в глубине души знали: себе дороже выйдет.

Откуда столько этого "добра" развелось в Кыргызстане? Хлынуло оно в страну во времена правления Алмазбека Атамбаева. Сначала схлынуло в другом направлении и окопалось за границей. Потом, с освобождением воспрянувшего духом Батукаева, криминалитет обрадовался и принял это как сигнал к действию. К триумфальному возвращению и установлению в республике своего воровского закона.

Генерал Ташиев решил: хватит. Хватит в том числе и вести с бандитами цивилизованные разговоры. Уговоры измениться, исправиться, покончить с преступным прошлым и стать белыми и пушистыми на таких индивидуумов не действуют.

Застрелен Камчыбек Асанбек. Многие восприняли это как личную трагедию и буквально "конец света". Ушла легенда, ушла эпоха… Эпоха главенства криминала.

Из комментариев: "Теперь те, кого он держал на поводке (политики, бизнесмены), будут праздновать"… "Правильно. Борьба с криминалом жесткой должна быть!"… "Чаша переполнилась. Вот и все".

Чаша действительно переполнилась. Поздно вечером 4 октября пришло еще одно слегка шокирующее сообщение: в ГКНБ доставлен Райымбек Матраимов. Он же Райым-миллион. Бывший высокопоставленный таможенник, в 2021 году признанный виновным в коррупции и приговоренный к штрафу с возмещением материального ущерба.

Будем ждать продолжения...


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432675
Теги:
ГКНБ, Камчы Кольбаев, Камчыбек Ташиев, ОПГ, Чынгыз Жумагулов, Райымбек Матраимов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  