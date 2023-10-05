Воров в законе в Кыргызстане больше не будет

4 октября примерно в 14.30 в центре Бишкека, в ресторане "Блондер Паб" при задержании застрелен криминальный авторитет (прямо скажем – авторитетище) Камчыбек Асанбек. Он же Камчыбек Асанбекович Кольбаев. Он же Коля-киргиз. Легендарный первый кыргызский вор в законе, в 2006 году официально заменивший другого прославленного авторитета – Рыспека Акматбаева.

По данным американского Министерства финансов, Кольбаев входит (точнее, теперь уже входил) в международную преступную группировку "Братский круг" - и чем только криминальным не занимался. Судили его и за убийство, и за покушение на убийство, и за создание преступного сообщества, и за похищение человека, и за разбой… Да в чем только не обвиняли! И в тюрьму сажали – правда, ненадолго.

Последний раз уголовное дело в отношении Коли-киргиза прекратили в нынешнем августе. Дело было о создании транснациональной преступной организации, но случилось это создание еще в 2007-2009 гг., так что по нему истек срок давности.

За что Кольбаева пытались задержать в октябре? Задерживали в рамках расследования убийства еще одного криминального лидера (только калибром поменьше) Чынгыза Жумагулова (он же Доо). Кроме того, по сообщению ГКНБ, комитетчики сейчас расследуют несколько уголовных дел в отношении активных членов ОПГ по фактам незаконного завладения имуществом предпринимателей.

В ходе спецоперации Кольбаев, опять-таки по официальному сообщению, открыл стрельбу и был убит. Все логично. Правда, его адвокат Сергей Манукян сомневается, что у его подопечного было при себе оружие, и намекает на некий "заказ"… Но адвокату по-другому говорить и не положено.

Сообщив народу сногсшибательную новость о бесславной кончине прославленного преступника, многие информагентства стали информировать читателей о поминутном состоянии дел. Тело Камчыбека Асанбека привезли в морг… У морга собрались его родственники и просто сочувствующие… Стало известно, где его похоронят… Создается стойкое ощущение, что погиб не кримавторитет, а некий артист, спортсмен или ученый с мировым именем.

Чисто по-человечески, конечно, любого человека жалко. Но в данном конкретном случае – для чего простым, далеким от криминального мира кыргызстанцам знать, где и когда именно предадут земле тело Кольбаева и что будут подавать на поминках?

Совсем недавно, в конце августа, правозащитники и "независимые" СМИ так же будоражили народ переводом из нарынского СИЗО в СИЗО Бишкека криминального лидера рангом пониже, Улана Токтосунова по кличке Сакал. Раскачивали ситуацию чуть ли не до очередного госпереворота: как силовики посмели покуситься на такого уважаемого человека?! А вдруг с ним в Бишкеке что-нибудь случится?!

Это было бы смешно: страна, забросив все дела, дружно переживает о судьбе крупного опэгэшника!.. Было бы смешно, когда бы не было так грустно. Приходится признать: яркие представители криминального мира до недавнего времени были самыми известными людьми в Кыргызстане. И самыми, пожалуй, уважаемыми.

До недавнего времени у нас вообще трудно было отличить благопорядочного бизнесмена от вора в законе. Если кто-то читал "Странную историю доктора Джекилла и мистера Хайда" Роберта Стивенсона (фильм по книге тоже интересный был), поймет, о чем речь. Днем человек ведет размеренную жизнь достойного человека, а по ночам превращается в отъявленного преступника, настоящее исчадие ада. Так и у нас было: кристально чистый, честнейший гражданин в дорогом костюме и галстуке – на самом деле разбойник, вымогатель, наркоторговец…

Именно с криминальными авторитетами решали свои дела предприниматели, вроде бы ни в чем предосудительном не замешанные. Это было нормой – за помощью и поддержкой обращаться не в милицию, а к тем, с кем милиция безуспешно борется. Доходило и до совместного ведения бизнеса. Именно их усаживали на тоях на самые почетные места. Именно их не трогали правоохранители, даже имея на руках неопровержимые улики, потому что в глубине души знали: себе дороже выйдет.

Откуда столько этого "добра" развелось в Кыргызстане? Хлынуло оно в страну во времена правления Алмазбека Атамбаева. Сначала схлынуло в другом направлении и окопалось за границей. Потом, с освобождением воспрянувшего духом Батукаева, криминалитет обрадовался и принял это как сигнал к действию. К триумфальному возвращению и установлению в республике своего воровского закона.

Генерал Ташиев решил: хватит. Хватит в том числе и вести с бандитами цивилизованные разговоры. Уговоры измениться, исправиться, покончить с преступным прошлым и стать белыми и пушистыми на таких индивидуумов не действуют.

Застрелен Камчыбек Асанбек. Многие восприняли это как личную трагедию и буквально "конец света". Ушла легенда, ушла эпоха… Эпоха главенства криминала.

Из комментариев: "Теперь те, кого он держал на поводке (политики, бизнесмены), будут праздновать"… "Правильно. Борьба с криминалом жесткой должна быть!"… "Чаша переполнилась. Вот и все".

Чаша действительно переполнилась. Поздно вечером 4 октября пришло еще одно слегка шокирующее сообщение: в ГКНБ доставлен Райымбек Матраимов. Он же Райым-миллион. Бывший высокопоставленный таможенник, в 2021 году признанный виновным в коррупции и приговоренный к штрафу с возмещением материального ущерба.

Будем ждать продолжения...