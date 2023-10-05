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В Бишкеке прошел тренинг по предотвращению коррупции

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В Бишкеке прошел тренинг для уполномоченных по вопросам предотвращения коррупции государственных органов на тему "Мониторинг и оценка эффективности реализации антикоррупционных мер в государственных органах". Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Данный тренинг состоялся в рамках технической помощи Азиатского банка развития Антикоррупционному деловому совету при Президенте Кыргызской Республики по усилению и укреплению добросовестности и антикоррупции в государственном секторе.

В тренинге приняли участие уполномоченные по вопросам предупреждения коррупции в государственных органах и сотрудники секретариата Антикоррупционного делового совета при Президенте Кыргызской Республики.

От столичного муниципалитета в тренинге принял участие уполномоченный по предупреждению коррупции Искендер Мулкубатов.

Участники ознакомились с подходами и формированием навыков разработки системы мониторинга и оценки эффективности реализации антикоррупционных стратегий и планов действий, в том числе ведомственных.

Самыми интересными темами для участников были вопросы измерения коррупции, международные индексы, международные подходы, виды показателей и подходы к измерениям. Участники отработали механизмы разработки антикоррупционных планов государственных органов, требования к разработке и содержанию, а также связь с национальной стратегией и стратегическим планом действий.

На тренинге разбирали реальные кейсы по выявлению и оценке коррупционных рисков, подходов к их снижению и устранению коррупционных факторов, по разработке, мониторингу и оценке эффективности выполнения плана государственного органа, а также национального плана".


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URL: https://www.vb.kg/432678
Теги:
коррупция, Бишкек
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