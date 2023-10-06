В рамках мероприятий ко Дню города в Оше стартовал Республиканский конгресс молодежи. В церемонии открытия конгресса приняли участие заместитель мэра города Ош Нурбек Кадыров, заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики КР Марат Тагаев, заместитель полномочного представителя Президента в Ошской области Эрнис Толтоев, представитель ООН в КР, руководитель Молодёжной тематической группы Бактыбек Кайназаров, молодежь со всех регионов республики. В мероприятии принимают участие более 130 человек.

В рамках молодежного конгресса в течение двух дней пройдут панельные сессии, посвященные повышению цифровой грамотности молодого поколения, волонтерству, современным вызовам образования, взглядам молодежи, а также будет обсужден ряд вопросов насущных вопросов.

Конгресс, проводимый раз в два года, направлен на повышение цифрового образования молодого поколения и развитие его навыков.