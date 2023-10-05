Начались практические мероприятия по возобновлению работы завода "Джунда"

Заместитель председателя кабинета министров КР Бакыт Торобаев в рамках посещения нефтеперерабатывающего завода "Джунда" в городе Кара-Балте Чуйской области встретился с экспертами рабочей группы, прибывшей в Кыргызстан из Китайской Народной Республики (КНР) для работы по восстановлению и модернизации завода. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

Бакыт Торобаев отметил, что в рамках недавнего визита в провинцию Шэньси (КНР) достигнута договоренность по активизации работы, направленной на запуск завода "Джунда".

"Мы заинтересованы в скорейшем запуске завода, с кыргызской стороны будут приняты все меры для решения проблемных вопросов", – обозначил Бакыт Торобаев.

В свою очередь, руководитель рабочей группы Чжан Лиган сообщил, что китайская сторона примет конкретные меры по возобновлению работы завода, а также поэтапно приступит к ее модернизации, добавив о прибытии в Кыргызстан группы профессиональных и технических экспертов.