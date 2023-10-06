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7 октября в Бишкеке пройдет мероприятие "КызTalks"

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- Назгуль Абдыразакова
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7 октября в АУЦА в честь Международного дня девочек, которое ежегодно отмечается 11 октября, ЮНИСЕФ в Кыргызстане и АУЦА совместно с партнерами проекта "Девочки в науке" проводит мероприятие "КызTalks". Об этом сообщает пресс-служба международной организации. По ее данным, участницы смогут послушать мотивационные выступления женщин-лидеров из сферы бизнеса, активизма, творчества и IT, принять участие в конкурсах, ярмарке организаций, а также послушать песни Айым Айылчиевой и Бийкеч.

Цель мероприятия – обратить внимание на права и возможности девочек и призвать общественность инвестировать в девочек Кыргызстана. Начало в 10-00.


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URL: https://www.vb.kg/432695
Теги:
ЮНИСЕФ, #АУЦА, Кыргызстан, женщины
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