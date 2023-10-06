7 октября в Бишкеке пройдет мероприятие "КызTalks"

7 октября в АУЦА в честь Международного дня девочек, которое ежегодно отмечается 11 октября, ЮНИСЕФ в Кыргызстане и АУЦА совместно с партнерами проекта "Девочки в науке" проводит мероприятие "КызTalks". Об этом сообщает пресс-служба международной организации. По ее данным, участницы смогут послушать мотивационные выступления женщин-лидеров из сферы бизнеса, активизма, творчества и IT, принять участие в конкурсах, ярмарке организаций, а также послушать песни Айым Айылчиевой и Бийкеч.

Цель мероприятия – обратить внимание на права и возможности девочек и призвать общественность инвестировать в девочек Кыргызстана. Начало в 10-00.