Спецслужбы Казахстана задержали более 70 членов преступных группировок

Задержанные подозреваются в незаконном хранении оружия и наркотиков, вымогательстве, организации каналов нелегальной миграции и совершении иных тяжких преступлений, сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности республики

Сотрудники правоохранительных органов Казахстана в ходе спецоперации задержали 72 участника организованных преступных группировок в нескольких регионах республики. Об этом сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности.

"5 октября Комитетом национальной безопасности совместно с органами полиции и при координации Генеральной прокуратуры единовременно в области Жетысу, Жамбылской и Туркестанской областях проведена спецоперация. По итогам доставлено для проведения следственных действий 72 члена группировок, подозреваемых в незаконном хранении оружия и наркотиков, вымогательстве, организации каналов нелегальной миграции и совершении иных тяжких преступлений", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, группировки осуществляли свою деятельность в приграничных районах с Китаем (Международный центр приграничной торговли "Хоргос"), Узбекистаном (пункт пропуска "Жибек жолы") и Киргизией (пункт пропуска "Кордай авто").

"В ходе обысков изъято огнестрельное оружие и боеприпасы к ним, крупные суммы денежных средств, наркотики, а также иные вещественные доказательства. Проводятся следственные мероприятия", - пояснили в пресс-службе.

Источник: ВЭС24