ХАМАС начал широкомасштабное нападение на Израиль

Террористическая организация ХАМАС начала широкомасштабное нападение на Израиль, посредством массовых и неизбирательных обстрелов граждан Израиля ракетами с юга до Тель-Авива и Иерусалима, проникновения террористов в южные поселения и попыток убийства мирных граждан. Нападение было совершенно в субботу рано утром в разгар праздника, с целью нанести максимальный урон среди гражданского населения. Об этом сообщает пресс-служба посольства Израиля.

"Это нападение, инициированное террористическими организациями, возглавляемыми Хамасом, без какого-либо предлога или предварительных действий со стороны Израиля. Более того, это нападение произошло после длительного периода, в течение которого Израиль пытался восстановить спокойствие в секторе Газа, одновременно прилагая значительные усилия для улучшения гражданской и гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Это нападение еще раз доказывает, если у кого-либо оставались хоть какие-то сомнения, что ХАМАС не заинтересован в безопасности и благополучии граждан сектора Газа как таковых и рассматривает их не более чем инструмент для достижения своих интересов по причинению максимального вреда гражданам Израиля

Израиль будет защищать своих граждан любым способом и не боится широкой кампании в секторе Газа. Израиль взымет полную цену с террористических организаций и готов действовать по мере необходимости, пока его цели не будут достигнуты. ХАМАС является сувереном в секторе Газа, который стоит за этим нападением, и будет нести ответственность за его результаты и ответственность за него.

Террористические организации являются ветвью режима аятоллы в Иране, которая активно пропагандирует террористическую деятельность в Израиле и против израильских и еврейских объектов по всему миру.

Жители сектора Газа – это не враги Израиля, а террористические организации, которые сознательно и целенаправленно действуют в местах сосредоточения мирного населения и вблизи гражданских учреждений и цинично используют их. Израиль делает и будет делать все возможное, чтобы предотвратить вред посторонним людям, но террористические организации сознательно действуют среди гражданского населения и совершают двойное военное преступление - неизбирательную стрельбу по гражданским, используя жителей сектора Газа в качестве живого щита", - говорится в сообщении диппредставительства. .