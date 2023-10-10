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В Узбекистане дочь президента выступила в защиту ботанического сада

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- Светлана Лаптева
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В Узбекистане дочь президента республики Саида Мирзиёева высказалась против передачи ботанического сада в Ташкенте в управление коммерческим структурам, сообщает kun.uz.

Она подчеркнула важность этого уникального природного уголка, который является не только символом истории города, но и ценным научным объектом.

"Ботанический сад - это не парк для развлечений. Это "лёгкие" Ташкента, которыми дышит каждый житель города. Это наша история, которой мы гордимся. Более 70 лет талантливые ученые выращивали в Саду ценные деревья и растения, посвятили им свою любовь и заботу. Второго такого места в нашей стране нет.

Мы обязаны защитить этот природный уголок, сохранить его и передать нашим детям. Я выступаю категорически против передачи ботанического сада в управление коммерческим структурам. Ни сантиметра его площади не должно быть отдано арендаторам или застройщикам.

Сад создан учеными, и должен принадлежать ученым на благо всех узбекистанцев. Он останется в ведении Академии Наук", - написала Саида Мирзиёева в своем [urlhttps://repost.uz/kategoricheski-protiv-peredachi]Telegram-канале[/url].


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URL: https://www.vb.kg/432742
Теги:
Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, семья
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