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МИД КР выразил Афганистану соболезнования в связи с жертвами землетрясения

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- Бермет Таалайбекова
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МИД Кыргызстана выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами землетрясения в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"С глубоким сочувствием и скорбью в Кыргызстане восприняли известие о разрушительном землетрясении на западе Афганистана, повлекшее серьезные человеческие жертвы.

В это тяжелое время кыргызская сторона с афганским народом.

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики выражает глубокие соболезнования семьям погибших и искренне желает скорейшего выздоровления пострадавшим от стихийного бедствия", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, более 2000 человек погибли в результате мощного землетрясения, которое произошло в субботу в западном Афганистане и причинило огромный ущерб. Об этом говорится в новом официальном отчете властей, опубликованном в воскресенье.

За землетрясением магнитудой 6,3, эпицентр которого находился в 30 км к северо-западу от города Герата, последовали восемь повторных толчков.


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URL: https://www.vb.kg/432746
Теги:
Афганистан, землетрясение, погибшие, соболезнование, Кыргызстан, МИД
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