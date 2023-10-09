ГКНБ: Стоимость всех активов Камчы Кольбаева составляет 1 млрд долларов

Как сообщалось ранее, 4 октября текущего года при оказании вооруженного сопротивления был ликвидирован лидер организованной преступной группы, так называемый "вор в законе" Камчы Асанбек (Камчы Кольбаев). По данным пресс-службы, ГКНБ КР, в ходе начатого расследования были задержаны более 40 активных членов и лидеров данной преступной группы, которые причастны к легализации имущества и активов, добытых в результате вымогательства и рейдерства со стороны Камчы Асанбека и его подручных.

"Анализ деятельности организованной преступной группы, возглавляемой Камчы Асанбеком, начиная с 2008 года, показывает, что последний планомерно и целенаправленно создавал "криминальную империю", с главной целью незаконного обогащения его самого и приближенных к нему лиц.

По мере укрепления положения Камчы Асанбека в криминальной среде, пропорционально увеличивались и его незаконные финансовые активы, в том числе за счет добропорядочных предпринимателей, представителей среднего и крупного бизнеса, как в Кыргызстане, так и за его пределами.

Особого внимания заслуживают финансовые интересы Камчы Асанбека в криминальной деятельности, которые позволили помимо установления четкой иерархии в преступной организации, параллельно создавать множество подконтрольных ему успешных бизнес-структур, скрывая за фасадом законного бизнеса.

Криминальный статус Камчы Асанбека и неограниченные финансовые ресурсы, а также чувство безнаказанности, в разное время позволили ему влиять на политические процессы в стране, что создавало серьезные угрозы национальной безопасности и недопустимо в современном правовом государстве.

Некоторые, включая высокопоставленных чиновников и политиков, опасаясь преступных возможностей группировки К. Асанбека, оказывались под его влиянием, а отдельные сами искали "дружбу и поддержку" криминального авторитета.

Криминальный статус Камчы Асанбека и его преступная деятельность позволила ему незаконно обогатиться и стать долларовым миллиардером, а его родственникам и приближенным завладеть дорогостоящими активами, в том числе за рубежом, которые не обладали реальными финансовыми средствами для их законного приобретения.

Для защиты своих преступных активов Камчы Асанбек и его приближенные создавали вооруженные группы под видом охранных агентств, оснащенных современным огнестрельным оружием и экипировкой, которое полностью изъято в рамках проводимого расследования.

В число незаконных активов лидера преступной группы Камчы Асанбека, его родственников и приближенных входят более 850 единиц недвижимости, в частности роскошные особняки, коттеджи, элитные клубные дома, многочисленные квартиры в строящихся объектах, центры отдыха, пансионаты, рестораны, земельные участки, конюшни, охотничьи угодья, более 60 дорогостоящих автомашин класса люкс, в том числе бронированные, драгоценности и другое имущество.

По данным следствия, часть имущества Камчы Асанбека была незаконно выведена из государственной собственности и фактически отобрана у добросовестных предпринимателей. Будет проведена работа по их возврату заинтересованным государственным органам и пострадавшим лицам.

ГКНБ уже начата процедура обращения в доход государства части имущества, добытого преступным путем. Только в двух строящихся объектах Камчы Асанбек владел более 700 квартирами, которые переходят государству. Еще одним источником незаконного обогащения группировки Камчы Асанбека являлись систематические поборы денег у лиц, содержащихся в учреждениях пенитенциарной системы, их родственников и простых предпринимателей, под видом пополнения так называемой "воровской казны".

Отныне ГКНБ будет искоренять подобную преступную практику и соответственно уделять особое внимание данному вопросу, а по каждому факту последует жесткая реакция органов национальной безопасности.

Предварительная суммарная стоимость всех активов Камчы Асанбека, добытых им незаконным путем, составляет порядка 1 млрд долларов США, на которые наложен арест. Это только начальные результаты работы по поиску незаконных активов Камчы Асанбека и его окружения, которая будет продолжена как внутри страны, так и за ее пределами, в частности в России, Казахстане, Грузии, Турции, ОАЭ (Дубай) и Японии, где он имел бизнес интересы.

ГКНБ напоминает, что бескомпромиссная борьба с организованной преступностью и ее проявлениями в стране продолжится до полного ее искоренения, результаты которой будут доводиться до общественности на постоянной основе.

В случае появления новых преступных группировок, органами национальной безопасности будут приниматься жесткие меры в рамках действующего законодательства, вплоть до ликвидации их лидеров.

В этой связи ГКНБ повторно призывает всех граждан и представителей бизнес сообщества, пострадавших от незаконных действий лидеров и активных членов организованной преступности, сообщать в ГКНБ для принятия соответствующих мер, восстановления справедливости и возвещения ущерба пострадавшим.

Контактные телефоны: 66-04-75, 62-65-04, 0702-68-28-68".