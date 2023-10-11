МИД: Трое кыргызстанцев выразили намерение покинуть Израиль

Трое кыргызстанцев выразили намерение покинуть Израиль, в настоящее время прорабатывается возможность их вывоза за пределы указанной страны. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По информации посольства Кыргызской Республики в Государстве Израиль (с резиденцией в городе Анкара Турецкой Республики) по состоянию на вечер 10 октября 2023 года, среди пострадавших в результате обострения ситуации на территории Государства Израиль граждан Кыргызской Республики нет.

Посольством формируется поимённый список граждан Кыргызстана, проживающих в Израиле (на данное время в списке 65 человек). Проводится телефонный обзвон всех граждан КР для выяснения их состояния и наличия возможности и желания покинуть территорию Государства Израиль.

Как отмечалось ранее, в социальных сетях и мессенджерах среди групп соотечественников в Израиле распространены контакты ответственных сотрудников Посольства, а также Посла Кыргызстана в Израиле Р.Казакбаева для оперативной круглосуточной связи.

Посольством продолжаются контакты с компетентными органами Израиля, посольством Израиля в Анкаре, а также дипломатическими миссиями ряда стран в Тель-Авиве.

Посольство Кыргызстана в Израиле настоятельно рекомендует гражданам Кыргызской Республики, проживающих на территории Израиля, оставаться в безопасных местах и не посещать приграничные районы страны, где происходят боевые столкновения.

В случае необходимости дополнительно действуют телефоны горячей линии (круглосуточно): +90 5456896800 (Посольство), +972 533214916 (Офис Почетного Консула КР в Израиле).

Кроме того, исходя из практического опыта работы в чрезвычайных ситуациях (землетрясение в юго-восточной части Турции 6 февраля т.г., обострение палестино-израильского конфликта), посольство настоятельно рекомендует всем гражданам Кыргызской Республики, находящимся за рубежом, встать на консульский учёт в ближайшем дипломатическом представительстве или консульском учреждении Кыргызской Республики. Постановка на консульский учёт возможна дистанционно и проводится на бесплатной основе.