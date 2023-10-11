Погода
$ 88.82 - 88.97
€ 93.44 - 94.44

МИД: Трое кыргызстанцев выразили намерение покинуть Израиль

281  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Трое кыргызстанцев выразили намерение покинуть Израиль, в настоящее время прорабатывается возможность их вывоза за пределы указанной страны. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По информации посольства Кыргызской Республики в Государстве Израиль (с резиденцией в городе Анкара Турецкой Республики) по состоянию на вечер 10 октября 2023 года, среди пострадавших в результате обострения ситуации на территории Государства Израиль граждан Кыргызской Республики нет.

Посольством формируется поимённый список граждан Кыргызстана, проживающих в Израиле (на данное время в списке 65 человек). Проводится телефонный обзвон всех граждан КР для выяснения их состояния и наличия возможности и желания покинуть территорию Государства Израиль.

Как отмечалось ранее, в социальных сетях и мессенджерах среди групп соотечественников в Израиле распространены контакты ответственных сотрудников Посольства, а также Посла Кыргызстана в Израиле Р.Казакбаева для оперативной круглосуточной связи.

Посольством продолжаются контакты с компетентными органами Израиля, посольством Израиля в Анкаре, а также дипломатическими миссиями ряда стран в Тель-Авиве.

Посольство Кыргызстана в Израиле настоятельно рекомендует гражданам Кыргызской Республики, проживающих на территории Израиля, оставаться в безопасных местах и не посещать приграничные районы страны, где происходят боевые столкновения.

В случае необходимости дополнительно действуют телефоны горячей линии (круглосуточно): +90 5456896800 (Посольство), +972 533214916 (Офис Почетного Консула КР в Израиле).

Кроме того, исходя из практического опыта работы в чрезвычайных ситуациях (землетрясение в юго-восточной части Турции 6 февраля т.г., обострение палестино-израильского конфликта), посольство настоятельно рекомендует всем гражданам Кыргызской Республики, находящимся за рубежом, встать на консульский учёт в ближайшем дипломатическом представительстве или консульском учреждении Кыргызской Республики. Постановка на консульский учёт возможна дистанционно и проводится на бесплатной основе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432793
Теги:
Израиль, Палестина, конфликт, Кыргызстан, МИД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  