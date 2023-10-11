Погода
$ 88.82 - 88.97
€ 93.44 - 94.44

ГКНБ: Задержан активный член ОПГ "Казбек черный"

257  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке задержан активный член ОПГ К.Асанбека Билалов К.С. известного как "Казбек черный". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ. По ее данным, задержание проведено в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 261 (Создание организованной группы или участие в ней) УК КР.

Как известно, Билалов К.С. ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Задержанный водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек.

В настоящее время продолжаются соответствующие мероприятия по установлению и розыску других лиц, причастных к данному факту, а также нейтрализации деятельности ОПГ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432801
Теги:
ГКНБ, задержание, ОПГ, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  