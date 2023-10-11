ГКНБ: Задержан активный член ОПГ "Казбек черный"

В Бишкеке задержан активный член ОПГ К.Асанбека Билалов К.С. известного как "Казбек черный". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ. По ее данным, задержание проведено в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 261 (Создание организованной группы или участие в ней) УК КР.

Как известно, Билалов К.С. ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Задержанный водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек.

В настоящее время продолжаются соответствующие мероприятия по установлению и розыску других лиц, причастных к данному факту, а также нейтрализации деятельности ОПГ.