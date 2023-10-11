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В международном аэропорту "Баткен" строится гараж для спецтехники

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В Международном аэропорту "Баткен" ведется работа по строительству нового современного гаража для специальной техники, обслуживающей аэропорт. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта "Манас".

По ее данным, этот шаг направлен на обеспечение более эффективного и бесперебойного функционирования аэропорта. Новый гараж предназначен для размещения специальной техники, которая обеспечивает техническое обслуживание и безопасность полетов. Это включает в себя механизмы обслуживания взлетно-посадочных полос, транспортные средства для обслуживания пассажирских самолетов, а также другие технические средства, необходимые для надежной работы аэропорта.

Гараж будет оснащен современными системами безопасности и контроля, обеспечивая защиту от неблагоприятных климатических условий и обеспечивая долгий срок службы специальной техники и средств механизации.

"Путем оптимизации процессов обслуживания техники мы улучшаем точность и оперативность реагирования на технические проблемы, что является важным аспектом в обеспечении безопасности полетов. Наша цель - обеспечить оптимальные условия для всех сторон - от пассажиров и авиакомпаний до сотрудников, обслуживающих технику. Развитие инфраструктуры - это неотъемлемая часть нашей стратегии. Мы продолжаем инвестировать в современные технологии и инфраструктуру, чтобы создать современный и безопасный аэропорт, который будет соответствовать высоким мировым стандартам", - сказал директор Ошского филиала ОАО "МАМ" Тимурлан Маданбеков.


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URL: https://www.vb.kg/432807
Теги:
аэропорт, строительство, Баткенская область
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