ГКНБ задержан бизнесмен, причастный к ОПГ Кольбаева

В рамках продолжающихся мероприятий по противодействию деятельности организованных преступных группировок Камчы Асанбека задержан гражданин П.О.В., 1969 г.р. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

"В ходе проведения обысковых мероприятий в доме и рабочем кабинете П.О.В. обнаружены и изъяты патроны огнестрельного оружия, ножи и большое количество документов государственного значения (паспорта, дипломы и т.д.). По результатам следственных действий П.О.В. водворен в ИВС ГКНБ КР. Кроме того, назначена проверка финансовой деятельности фирм П.О.В.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению других причастных лиц к организованной преступной группировке".

Отметим, по данным СМИ, инициалы П. О. В. соответствуют бизнесмену Подобедову Олегу Владимировичу.