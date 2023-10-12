Миротворцы на учениях "Нерушимое братство" впервые применили БПА "Муха"

Сегодня в Кыргызстане на полигоне "Эдельвейс" в рамках учения с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2023" военнослужащие российского контингента впервые применили боевой ударный беспилотный летательный аппарат "Муха". Об этом сообщается на сайте odkb-csto.org.

В ходе отработки практических действий Коллективных миротворческих сил ОДКБ расчет беспилотного летательного аппарата "Муха", находясь на лини "боевого" соприкосновения, принял координаты цели, осуществил взлет и нанес удар по обозначенным целям. Для нанесения огневого воздействия "Муха" оборудован креплениями для сбрасываемых боеприпасов со стабилизатором.

Ударный беспилотный летательный аппарат "Муха" разработан российскими специалистами, он способен нести полезную нагрузку массой около 5 килограмм, находясь в воздухе 30 минут. Дрон оборудован камерой с 30 кратным зумом, что позволяет использовать его в разведывательных целях, кроме того "Муха" устойчив к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

Активная фаза совместного учения с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2023" проходит на полигоне "Эдельвейс" в Кыргызстане с 9 по 13 октября. В нем принимают участие национальные контингенты миротворческих сил Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ.

Всего на учение привлечено около 1500 военнослужащих, более 200 единиц бронетанковой и автомобильной техники, вертолеты Ми-8, Ми-17, Ми-24, самолеты Су-25, Су-30 и Ил-76, беспилотная авиация и боевые катера.