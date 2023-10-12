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"Пора активизировать информационную работу в рамках проекта "Пояс и путь"

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- Бакыт Басарбек
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Прошедший в Пекине в конце сентября Международный академический форум "Десятилетие инициативы "Один пояс – один путь": достижения и перспективы" был знаковым. Представители научных кругов России, Беларуси, Армении, Азербайджана, Пакистана, Индии, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Молдовы и Китая не только подводили итоги проекта за 10 лет, но и высказывали свои мнения и давали рекомендации по его дальнейшему развитию. По мнению большинства участников, это – глобальный проект, - сказал нашему изданию один из участников форума политолог Игорь Шестаков.

- Стоит особо отметить, что о необходимости реализации этого проекта в условиях меняющегося мира говорили не только представители Китая, инициировавшего его. Положительные оценки, связанные с перспективой продолжения инициативы, звучали и от представителей других стран. Интересным было выступление депутата парламента Молдовы Богдана Цырдя, который раскритиковал руководство своей страны за то, что оно не использует те возможности, которые дает инициатива "Один пояс – один путь" для улучшения социально-экономического положения страны, для реализации инфраструктурных проектов.

В целом форум прошел на достаточно высоком уровне, организация самого мероприятия была очень продуманной. Мы послушали и выступления, и пообщались друг с другом. А это немаловажный момент, когда во время таких форумов устанавливается межличностное общение. В своей деятельности мы, как эксперты, больше ориентируемся на свою страну. Я познакомился с коллегами из Узбекистана, с которыми нам не всегда удается пересечься на каких-то внутрирегиональных площадках.

Чьи выступления вы особенно запомнили?

- Привлекли внимание выступления коллег из Казахстана и Узбекистана. Судя по выступлению представителя Узбекистана, президент этой страны максимально использует возможности проекта "Один пояс – один путь". Динамичное развитие экономики, которое происходит в соседней республике с 2017 года - с приходом к власти Шавката Мирзиеева - во многом связано с эффективным использованием китайских инвестиций. Сегодня Узбекистан считается флагманом экономического развития не только в Центральной Азии, но и на постсоветском пространстве. И поскольку Узбекистан за последние годы нарастил рекордные показатели торгово-экономического сотрудничества с Китаем, то, на мой взгляд, - это и есть один из показателей дальнейших перспектив проекта "Один пояс – один путь". Речь идет о создании совместных предприятий и выстраивании новых форм логистического взаимодействия. В составе делегация Узбекистана были представители Института стратегических исследований при президенте РУз, особо подчеркнувшие перспективность реализации строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, которая сможет обеспечивать не просто транзит товаров, но прежде всего развитие инфраструктуры.

Понравилось и выступление аналитика из Индии, отметившего, что проект можно использовать не только в качестве рычага экономического развития, но и урегулирования пограничных проблем между странами, присоединившимися к данной инициативе, в частности, между Индией и Пакистаном. Интересными были доклады и китайских коллег, которые проанализировали успех юаня, как национальной валюты, ставшей достаточно популярной в странах проекта "Один пояс – один путь".

Какие темы вы затронули в своем докладе?

- Я акцентировал внимание на развитии и реализации совместных предприятий, транспортно-логистических цепочек и, что немаловажно, - на информационно-аналитическом сотрудничестве. Безусловно, отметил, что строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан может положительно сказаться на приграничном сотрудничестве в Ферганской долине. За последние лет 15 лет она стала регионом, откуда активно идет трудовая миграция. Этот проект, с одной стороны, помог бы активизировать торгово-экономическое сотрудничество. С другой, создал бы рабочие места.

Но особое внимание я обратил бы на слабую пока информационную работу в рамках проекта. Я привел пример Кыргызстана, еще не интегрированного в полной мере в нашу общественную повестку. Многие жители нашей страны знают о проекте, но не имеют подробной, детальной информации, как он все-таки реализуется. А знать людям об этом очень важно, поскольку напряжение в международных отношениях не спадает. В информационном пространстве много откровенного вранья, недостоверной, специально вброшенной информации о якобы китайской экспансии через этот проект. А любая информация, как мы все знаем, может формировать соответствующее настроение в обществе, особенно в молодежной среде. Поэтому я считаю, что пора активизировать совместную работу в рамках аналитических форумов и обмен информацией для размещения в отечественных СМИ. Кроме того, я сказал, что у нас редко проходят мероприятия с участием китайских аналитиков и ученых.

Есть мнение, что одной из причин реализации инициативы "Один пояс – один путь" является тот факт, что Китай заинтересован в стабильности в центральноазиатском регионе. Вы согласны с этим мнением?

- Аналогичные мнения уже не раз высказывались на форумах, организованных Центром экспертных инициатив "Ой Ордо" совместно с изданием "Шелковый путь. Культурное развитие". На стабильность в каждой стране и в регионе в целом очень сильно влияют экономика, успешное развитие бизнеса, наличие работы у граждан. Не случайно, в Сиане на встрече лидеров КНР и стран ЦА в совместной декларации прописано положение по противодействию цветным революциям, которые наносят разрушительный удар по экономическому фундаменту страны. И грант, который был выделен Китаем в размере 3,7 млрд доллара странам ЦА, есть тот самый главный рычаг для стабилизации региона. В своем докладе я привел пример, что в начале этого года госсекретарь США Энтони Блинкен проводил саммит для министров иностранных дел стран ЦА в Казахстане, на котором американская сторона пообещала всего лишь 25 млн долларов в качестве компенсации за санкционные потери, если страны нашего региона поддержат политику США против России. Но это несопоставимая сумма с той, что предлагает Китай. Пекин, безусловно, заинтересован в стабильности Центральной Азии, поскольку мы являемся соседними государствами. Более того, почти все участники форума в Пекине говорили о том, что в прошлом году был достигнут рекорд торгово-экономического сотрудничества между Китаем и странами ЦА. Думаю, что это и есть реальный показатель заинтересованности Пекина в том, чтобы наш регион стабильно развивался.

Источник: газета "Шелковый путь"


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URL: https://www.vb.kg/432837
Теги:
Китай, форум, Игорь Шестаков
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