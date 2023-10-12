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РФ и КР стали ближе: чем запомнились переговоры Путина и Жапарова

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- Канат Кожоев
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В рамках официального визита президента Российской Федерации Владимира Путина,12 октября, в Бишкек главы государств провели переговоры в расширенном составе. Их общим итогом стала нацеленность стран на дальнейшее укрепление и расширение взаимоотношений по всем ключевым направлениям.

До начала переговоров главы государств посетили мемориальный комплекс "Ата-Бейит", где российский президент возложил цветы к мемориалу погибших во время трагических событий 1916 года.

Сами переговоры, состоявшиеся в госрезиденции "Ала-Арча", начались с приветственного слова президента Кыргызстана Садыра Жапарова, в котором он отметил, что визит Владимира Путина имеет большой символический смысл, так как совпал с 20-летием авиабазы "Кант" и 30-летием Кыргызско-Российского Славянского университета.

"Эти знаменательные события в двусторонних отношениях являются символами нашей дружбы. Мы высоко ценим кыргызско-российское стратегическое партнерство и союзнические отношения", - сказал он.

Садыр Жапаров подчеркнул, что историческая общность Кыргызстана и России является прочным фундаментом для построения совместного будущего, а также отметил, что между нашими странами происходит активное взаимодействие на уровне официальных структур и в рамках народной дипломатии.

Владимир Путин в свою очередь заявил о том, что отношения между странами развиваются успешно.

"Россия - ведущий экономический партнер Кыргызстана, товарооборот стран в 2022 году увеличился на 37% и достиг рекордных $3,5 млрд. За первую половину 2023 года он прибавил еще 17,9%. Кроме того, 36% всех накопленных инвестиций - российские капиталовложения. Сейчас в республике работает около 800 предприятий с российским участием", - отметил российский лидер.

По итогам обсуждений в ходе переговоров главы государств выступили с совместным заявлением о том, что товарооборот между странами планируется нарастить до $5 млрд и подтвердили неизменность курса на активизацию и расширению сотрудничества по всем направлениям, в том числе в рамках ЕАЭС.

"Мы приложим усилия для дальнейшего углубления интеграционных процессов", - добавил Садыр Жапаров.

Тональность переговоров и достигнутые договоренности о наращивании товарооборота, по мнению независимого политолога Игоря Шестакова, очень органично укладываются в контекст и динамику развития сегодняшних взаимоотношений между РФ и КР.

"Я предполагал, что будут подписаны документы, способствующие укреплению взаимодействия между деловыми сообществами двух наших государств. Поскольку мы сейчас видим, что Россия фактически ушла с европейских рынков. И в последний год они [россияне] все больше обращают внимание на рынки дружественных стран, в число которых входит Кыргызстан", - говорит эксперт.

Он особо отметил, что накануне визита Владимира Путина в КР в Джалал-Абаде прошла Российско-кыргызская межрегиональная конференция, призванная усилить бизнес-сотрудничество между нашими странами.

"Мне кажется, важность и польза таких мероприятий именно в регионах заключается в том, что они максимально приближают вот наши как бы региональные бизнес структуры. И что сотрудничество между Кыргызстаном и России не ограничивается только столицами", - пояснил эксперт.

На самом деле, конечно, взаимодействие России и Кыргызстана не ограничивается только бизнес-связями и оборонными вопросами. Например, наша республика достаточно эффективно использует предоставляемые РФ возможности в образовательной сфере.

Так, стипендиальные программы и программы обмена, позволяют сегодня кыргызским студентам получать высшее образование в России. Более того, в середине июня стало известно, что РФ увеличила квоту на обучение кыргызстанцев в своих вузах - с 700 до 1000 мест. Студенты, прошедшие по квоте, будут учиться бесплатно, получат места в общежитии, а также стипендии для магистрантов и аспирантов.

Не менее важным шагом по укреплению сотрудничества в области образования стало недавно принятое российской стороной решение о строительстве девяти школ в Кыргызстане. 1 сентября, в День знаний главы двух стран уже дали старт строительству первой очереди школ с обучением на русском языке в городах Бишкек, Баткен и Каракол.

Строящиеся Россией образовательные объекты уже называет супершколами. Все благодаря их современному оснащению и развитой инфраструктуре. Ожидается, что на территориях учебных заведений будут размещаться не только учебные корпусы, но и два бассейна, два спортивных зала, конференц-зал на 600 мест и многое другое.

Возведение подобных образовательных объектов - это очень дорогое удовольствие, которое Кыргызстан себе сегодня позволить не может - общая стоимость проекта $500 млн, которые Россия направит на строительство из своего бюджета.

Сотрудничество наших государств в области здравоохранение также находится на высоком уровне. Такую оценку дают министерства наших стран, отмечая, что оно расширяется за счет установления прямых связей между медицинскими, научными и образовательными организациями. А также благодаря наращиванию взаимодействия по вопросам совместного изучения, профилактики и реагирования на инфекционные болезни в рамках российских инициатив по содействию международному развитию.

Кроме того, Россия сыграла важную роль в обеспечении обучения, поставок медикаментов и экспертных знаний для поддержки учреждений здравоохранения, особенно в сельской местности. Это партнерство улучшило качество медицинских услуг и спасло много жизней. Так, в 2020 году, когда мир поразила пандемия коронавируса, Россия первой протянула нам руку помощи. Несмотря на все риски и борьбу с вирусом у себя, она нашла силы и возможности направить в Кыргызстан бригаду врачей. А когда российские специалисты разработали вакцину, мы одни из первых получили ее. Более того, пока крупнейшие фармкомпании спекулировали на жизнях людей, РФ отправляла нам вакцину бесплатно. И не только ее, мы также получили от российской стороны ИВЛ, которые спасли сотни жизней в нашей стране.

В прессе об этом много не писали, как и о том, что работа Всемирной продовольственной программы продолжалась даже в дни карантина и тотального ограничения на передвижение, в том числе, благодаря поддержке России. Даже тогда, она продолжала выделять финансирование и гуманитарную продовольственную помощь для уязвимых семей Кыргызстана. И сегодня получателями российских продуктов питания - обогащенной муки и растительного масла являются тысячи семей, а это десятки тысяч кыргызстанцев.

Так что, от взаимоотношений между нашими странами зависит очень многое - не только материальное благосостояние республики жителей нашей республики, но и качество образования, уровень медицины, а также продовольственная и экономическая безопасность. И как бы странам коллективного Запада не хотелось оторвать от России, у них вряд ли это получится, поскольку РФ и КР связывает не только общая история, но и тесные братские связи между народами, а также экономические реалии.


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URL: https://www.vb.kg/432860
Теги:
Садыр Жапаров, Владимир Путин, Кыргызстан
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