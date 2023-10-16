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ГКНБ задержан "смотрящий" по Аксыйскому району

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР по подозрению в вымогательстве задержан активный член ОПГ Камчы Колбаева, т.н. "смотрящий" по Аксыйскому району М.А.К.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что задержанный путем угрозы применения физического насилия систематически вымогал денежные средства у частных предпринимателей Аксыйского района.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий по месту фактического проживания М.А.К. обнаружено и изъято в процессуальном порядке незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.

В настоящее время задержанный водворен в СИЗО ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области. Ведутся следственно-оперативные мероприятия направленные на предмет возможной причастности задержанного к другим преступлениям.

ГКНБ КР просит обращаться в дежурную службу ГУ по Джалал-Абадской области, по фактам вымогательства и другим нарушениям законов КР по номерам (03722) 5-60-49, (03722) 5-49-61".


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URL: https://www.vb.kg/432913
Теги:
ГКНБ, задержание, криминал, Камчы Кольбаев
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