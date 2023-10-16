На Иссык-Куле задержали члена ОПГ по подозрению в вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, в милицию обратился 45-летний местный житель. В своем заявлении он указал, что неизвестный парень путем угроз требует передать земельный участок, расположенный в селе Бостери, другому лицу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 208 (Вымогательство) уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий был задержан подозреваемый им оказался 36-летний О.А. из села Бостери, который числится как член ОПГ.

Задержанный водворен в ИВС ОВД города Каракол до принятия меры пресечении судом.

В рамках возбужденного уголовного дела ведется следствие.