Кыргызстан и Таджикистан согласовали еще 13,98 км государственной границы

В городе Бустон Согдийской области прошла встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана, на которой были согласованы еще 13,98 км таджикско-кыргызской государственной границы.

Встречи проходили С 12 по 18 октября этого года.

Сообщается, что оставшиеся участки будут описаны и согласованы на следующей встрече в Кыргызстане.

Кроме этого, на переговорах в селе Орто-Боз Баткенского района КР 17 октября стороны договорились о прекращении любых строительных работ на приграничной линии.