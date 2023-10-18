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Кыргызстан и Таджикистан согласовали еще 13,98 км государственной границы

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В городе Бустон Согдийской области прошла встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана, на которой были согласованы еще 13,98 км таджикско-кыргызской государственной границы.

Встречи проходили С 12 по 18 октября этого года.

Сообщается, что оставшиеся участки будут описаны и согласованы на следующей встрече в Кыргызстане.

Кроме этого, на переговорах в селе Орто-Боз Баткенского района КР 17 октября стороны договорились о прекращении любых строительных работ на приграничной линии.


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URL: https://www.vb.kg/432960
Теги:
граница, Таджикистан, Кыргызстан
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