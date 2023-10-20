Погода
$ 89.40 - 89.72
€ 94.07 - 95.07

В Бишкек обсуждают уголовное правосудие и права человека

1003  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 20 октября 2023 года, Верховный суд Кыргызской Республики совместно с Европейской комиссией за демократию через право (Венецианская комиссия) проводит Международную конференцию "Уголовное правосудие и права человека: современные тенденции и вызовы". Об этом сообщает пресс-служба ВС КР.

Заместитель председателя Верховного суда Кыргызской Республики Нурлан Мусаев в своей речи отметил, что при выборе темы организаторы исходили из её значимости, поскольку правосудие является одной из основополагающих ценностей человечества, присутствующей во всех культурах, цивилизациях и правовых системах, а также залогом развития и соблюдения прав человека.

Было подчеркнуто, что одним из важнейших условий уголовного правосудия является обеспечение принципа состязательности и равноправия сторон, поскольку, являясь очень емким, он включает в себя способ исследования и оценки доказательств, способ отстаивания участниками процесса своих и представляемых интересов, способ реализации процессуальных функций.

"По этой причине состязательность судебного процесса должна обеспечиваться не только конкретными процессуальными институтами, но и всей системой организации правосудия в государстве, включая правовые гарантии независимости судей.

Очевидно, что вопрос равенства и состязательности сторон в уголовном процессе напрямую связан со степенью объективности рассмотрения дела по существу, что непосредственно влияет на справедливость принимаемых судебных актов.

Однако необходимо признать, что данный принцип в рамках действующего уголовно-процессуального законодательства не всегда осуществляется в полной мере, что зачастую приводит к ущемлению прав участников уголовного процесса", - сказал заместитель председателя Верховного суда Кыргызской Республики Нурлан Мусаев.

В работе конференции принимают участие судьи Верховного суда и местных судов, эксперты Венецианской комиссии из Молдовы, Грузии, Южной Кореи и Великобритании, судьи Верховных судов Республики Казахстан и Республики Узбекистан.

Также участвуют представители Администрации Президента Кыргызской Республики, института Омбудсмена, генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, Министерства внутренних дел и Адвокатуры.

На протяжении всего дня участники конференции затронут широкий круг вопросов в четырёх секциях:

• обвинительный уклон в уголовном судопроизводстве и проблемы обеспечения принципа состязательности сторон;

• судебный контроль в досудебном производстве. Проблемы и пути их решения;

• реализация презумпции невиновности в современном уголовном процессе;

• проблемы освобождения от уголовной ответственности.

Отмечаем, в прошлом году Верховный суд Кыргызской Республики совместно с Венецианской комиссией провел международную конференцию на тему "Независимость судебной власти в контексте конституционных реформ".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432986
Теги:
Верховный суд, права человека, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  