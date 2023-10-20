В Бишкек обсуждают уголовное правосудие и права человека

Сегодня, 20 октября 2023 года, Верховный суд Кыргызской Республики совместно с Европейской комиссией за демократию через право (Венецианская комиссия) проводит Международную конференцию "Уголовное правосудие и права человека: современные тенденции и вызовы". Об этом сообщает пресс-служба ВС КР.

Заместитель председателя Верховного суда Кыргызской Республики Нурлан Мусаев в своей речи отметил, что при выборе темы организаторы исходили из её значимости, поскольку правосудие является одной из основополагающих ценностей человечества, присутствующей во всех культурах, цивилизациях и правовых системах, а также залогом развития и соблюдения прав человека.

Было подчеркнуто, что одним из важнейших условий уголовного правосудия является обеспечение принципа состязательности и равноправия сторон, поскольку, являясь очень емким, он включает в себя способ исследования и оценки доказательств, способ отстаивания участниками процесса своих и представляемых интересов, способ реализации процессуальных функций.

"По этой причине состязательность судебного процесса должна обеспечиваться не только конкретными процессуальными институтами, но и всей системой организации правосудия в государстве, включая правовые гарантии независимости судей.

Очевидно, что вопрос равенства и состязательности сторон в уголовном процессе напрямую связан со степенью объективности рассмотрения дела по существу, что непосредственно влияет на справедливость принимаемых судебных актов.

Однако необходимо признать, что данный принцип в рамках действующего уголовно-процессуального законодательства не всегда осуществляется в полной мере, что зачастую приводит к ущемлению прав участников уголовного процесса", - сказал заместитель председателя Верховного суда Кыргызской Республики Нурлан Мусаев.

В работе конференции принимают участие судьи Верховного суда и местных судов, эксперты Венецианской комиссии из Молдовы, Грузии, Южной Кореи и Великобритании, судьи Верховных судов Республики Казахстан и Республики Узбекистан.

Также участвуют представители Администрации Президента Кыргызской Республики, института Омбудсмена, генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, Министерства внутренних дел и Адвокатуры.

На протяжении всего дня участники конференции затронут широкий круг вопросов в четырёх секциях:

• обвинительный уклон в уголовном судопроизводстве и проблемы обеспечения принципа состязательности сторон;

• судебный контроль в досудебном производстве. Проблемы и пути их решения;

• реализация презумпции невиновности в современном уголовном процессе;

• проблемы освобождения от уголовной ответственности.

Отмечаем, в прошлом году Верховный суд Кыргызской Республики совместно с Венецианской комиссией провел международную конференцию на тему "Независимость судебной власти в контексте конституционных реформ".