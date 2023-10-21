На Иссык-Куле началась работа по очистке озера от браконьерских сетей. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, по распоряжению начальника УВД Иссык-Кульской области О. Кочкорова созданы мобильные группы по выявлению и предупреждению экологических правонарушений. В мобильные группы вошли сотрудники туристическо-экологической милиции, участковые уполномоченные милиции, следственной службы и уголовного розыска, которыми будут вестись круглосуточное дежурство на пути нереста рыб.

Как показывает анализ, в последние месяцы осени браконьеры активизируются и будут каждую ночь выходить на озеро, ловя идущую на нерест рыбу. Ведь рыба с икрой – самая ценная добыча для браконьеров. Да и во время нереста сети можно ставить недалеко от берега – по пути следования рыбы. В свою очередь милиционеры будут ловить нарушителей и чистить акваторию озера от браконьерских сетей.

Как отметили в туристическо-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области по сравнению с прошлыми годами количество граждан, занимающихся с незаконным уловом рыбы заметно сократилось, но еще есть, любители легкой наживы. Ведь период нереста для браконьеров - это время раздолья – рыба идёт косяками, только успевай ставить сети. Потому не успела начаться рейдовые мероприятия, как появились первые результаты. Только в Николаевском заливе Тюпского района, сотрудниками милиции было очищено озеро от свыше 50 штук браконьерских рыболовных сетей с протяженностью более 5-километров.

В ходе рейдовых мероприятий сотрудниками милиции будут проводиться работа не только по выявлению фактов браконьерства и очистки озера от рыболовных сетей, но также будут организованы разъяснительные работы среди местных жителей, в целях недопущения их участия в браконьерстве.