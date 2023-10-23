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Лунное затмение завершит коридор затмений. Гороскоп с 23 по 29 октября

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Важные события ожидаются на этой неделе. В понедельник Солнце переходит в зодиакальное созвездие Скорпион, а в ночь с субботы на воскресенье частное Лунное затмение завершит коридор затмений. Полная фаза Лунного затмения придётся на 29 октября в 2 часа 13 минут бишкекского времени (28 октября в 23 часа 13 минут московского времени). В это же время и Полнолуние. В целом неделя довольно продуктивна. До выходных дней удастся реализовать давние планы, урегулировать спорные вопросы, совершить давно задуманные покупки.

Овен – постарайтесь решить финансовые вопросы до выходных дней. В будние дни появится возможность получить дополнительные доходы, уладить финансовые вопросы, а заодно и совершить выгодные покупки. Удастся также восстановить душевное равновесие, разрешить спорные вопросы личных отношений. В выходные дни накал эмоций помешает провести разговор, а траты денег окажутся поспешными и непродуманными.

Телец – важные встречи и разговоры состоятся до субботы. В каких-то случаях вас поддержат, а в каких-то предупредят. Важно принять полученные советы и предложения. Они окажут существенное влияние на карьеру, а также помогут установлению гармонии в личной жизни. Отложив значимые встречи и разговоры до выходных дней, вы просчитаетесь. Предложения, полученные в субботу и воскресенье, в будущем станут обузой, а споры могут существенно испортить отношения с близкими людьми.

Близнецы – постарайтесь не откладывать важную работу на выходные дни. Проявив расторопность и настойчивость, вы сумеете многое сделать в будние дни, что укрепит ваши позиции в карьере. Продуктивно сложится визит в различные инстанции, а разговор с руководством позволит решить насущные вопросы. Удастся также оформить документы. В выходные дни дела могут валиться из рук, и даже выполненная работа потребует переделка. Обратите внимание на здоровье. Есть риск обострения хронических заболеваний.

Рак- проявите инициативу в течение будних дней. Вы сможете претворить в жизнь значимые планы при поддержке давних знакомых и достичь долгожданного успеха. Возможно возобновление дружеских отношений, а рандеву оживит личную жизнь. В выходные дни друзья и любимый человек будут говорить на разных языках с вами, что существенно усложнит общение. В выходные дни воздержитесь от участия в каких-либо мероприятиях.

Лев – появится возможность пополнить казну и решить наболевшие финансовые вопросы, но не откладывайте принятие решений на выходные дни. Ситуация может резко поменяться, что приведёт к растратам и убыткам. До выходных дней можете совершать покупки, сделки с недвижимостью, вкладывать деньги в развитие своего дела. Полезными окажутся советы и подсказки домочадцев. С их подачи вы удачно распорядитесь деньгами в будние дни. В выходные повышается риск потерь и убытков.

Дева – информационно насыщенно сложится неделя. Ожидается много встреч и поездок, но значимые разговоры, мероприятия лучше проводить до выходных дней. Достигнутые в будние дни договорённости исполнятся. Можно заниматься продвижением бизнеса. В выходные дни настроение могут испортить склочные люди. Своими придирками они создадут сумбур, испортив не только настроение, но и начинания. Дни не подходят для планирования поездок.

Весы - не теряйте время и пока домочадцы не препятствуют вам, совершайте важные покупки, начинайте преобразования в доме. Деньги будут потрачены с умом. Возникшие желания потребуют дополнительных финансов, что станет стимулом для поиска новых источников доходов, и они будут найдены. Избегайте споров с домочадцами. увязнув в обсуждениях, вы незаметно перейдёте на повышенные тона и обсуждения перерастут в конфликты.

Скорпион - удастся претворить в жизнь давние планы. Ваши идеи найдут применение, что укрепит ваше положение карьере, преуспеть в бизнесе. Постарайтесь воспользоваться полученными предложениями и принять участие в мероприятиях, как деловых, так и развлекательных. Встреча с давними знакомыми позволят на новом уровне продолжить сотрудничество и дружбу. Важный разговор с любимым человеком не откладывайте на выходные дни.

Стрелец – деньги не терпят суеты и как бы вас не поторапливали с принятием решения, особенно в выходные дни, не спешите расставаться с накопленными сбережениями. Необдуманные покупки и незапланированные траты на развлечения испортят настроение, что послужит причиной разлада с любимым человеком или детьми. Придерживаясь собственных убеждений и взглядов, вы почувствуете на что, и когда надо будет тратить деньги. Осторожная тактика преумножит ваши сбережения, сбережёт нервы и здоровье.

Козерог – вместе с друзьями и коллегами вы благополучно осуществите задуманные планы. Совместные проекты, и даже развлекательные мероприятия в которых вы будете играть роль первой скрипки, станут вашим триумфом. Кое-кто из домочадцев попытается взять пальму первенства в свои руки. В выходные ни дайте им возможности немного порулить. Они быстро сдадутся, осознав, что не так просто принимать решения и нести за них ответственность.

Водолей – сосредоточьтесь на карьере. Содействие влиятельных людей позволит вам добиться нужных документов, либо повышения по службе. Разговор с руководством гораздо важнее, чем обмен сообщениями в соцсетях или общение со знакомыми, а потому дождитесь момента, когда влиятельный человек освободится. В выходные дни погнавшись за мимолётным успехом и деньгами, вы окажетесь во власти корыстных людей, которые скомпрометируют вас и поспособствуют растратам.

Рыбы – продолжайте развивать общение с людьми издалека. Вы расширяете кругозор, подготавливаете почву для дальних поездок. Обретая новых друзей, вы становитесь на шаг ближе к своей мечте, поскольку каждый из них сыграет свою роль в вашем успехе. С этими встречами и поездками связана судьба личных отношений. В выходные дни увлёкшись праздными разговорами, вы навредите своей репутации и карьере. В субботу и воскресенье проговорившись о своих планах, вы дадите завистникам ценную информацию, что и станет причиной просчётов.

Астролог Андрей Рязанцев


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URL: https://www.vb.kg/433028
Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
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