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Глава МВД РФ: Некоторые преступления мигрантов отличаются особой дерзостью

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"Россия занимает четвертую строчку в мировом рейтинге по численности мигрантов и для нашей страны проблематика их противоправного поведения является крайне актуальной", - сказал министр внутренних дел РФ, генерал полиции Владимир Колокольцев на заседании коллегии МВД по вопросам противодействия незаконной миграции и пресечения правонарушений со стороны иностранных граждан, сообщает ASIA-Plus.

"Наша страна всегда рада гостям из других государств, однако они должны понимать верховенство закона над их собственными привычками, соблюдать принятые у нас правила и нормы поведения, уважать традиции и нравственные ценности", - напомнил министр.

По его словам, в настоящее время в России реализуется Концепция государственной миграционной политики.

"За последние пять лет подготовлено значительное количество федеральных законов, актов президента и правительства России, а также ведомственных приказов. В привлечении в Россию внешних трудовых ресурсов задействовано 16 ведомств. Продолжается деятельность по расширению механизмов контроля за пребыванием иностранцев в нашей стране", - сказал Колокольцев.

Нормативно закреплено требование в части обязательного дактилоскопирования, фотографирования всех категорий трудящихся мигрантов и иных лиц.

Министр констатировал, что в результате этих мер объем поступившей в банк данных биометрии существенно возрос.

"По итогам прошлого года массив пополнился более чем на четыре миллиона человек, - сообщил глава МВД. - На днях вступает в силу новый федеральный закон, где расширен перечень преступлений, совершение которых влечет прекращение ранее приобретенного российского гражданства. Аналогичная мера будет применяться и в отношении натурализованных лиц, создающих угрозу национальной безопасности".

Глава МВД России подчеркнул, что совершенствуется профилактическая и оперативная работа, адресно проводятся мероприятия в жилом секторе, в местах компактного пребывания граждан зарубежных стран.

"В прошлом и текущем годах сотрудниками полиции больше задокументировано фактов организации незаконной миграции и фиктивной постановки иностранцев на учет. Кратно увеличилось число нарушителей, высланных за пределы России. Удалось существенно снизить так называемую группу риска, в которую входят лица, находящиеся в стране свыше разрешенного срока. Если пять лет назад это был каждый четвертый, то сейчас – каждый тринадцатый", - сказал министр.

Владимир Колокольцев сделал акцент на том, что ситуация на данном направлении контролируемая, но тем не менее требует серьезного внимания.

"С 2021 года на фоне снижения числа находящихся в стране граждан других государств отмечается прирост совершенных ими уголовных нарушений. Происходят качественные изменения в структуре "иностранной" преступности. В частности, в ней возросла доля тяжких и особо тяжких деяний", - сказал Колокольцев.

Министр отметил, что все чаще мигранты оказываются втянутыми в наркобизнес.

"Как следствие, сегодня с наркотиками связано каждое четвертое уголовное деяние выходцев из других стран. Еще два года назад – это было каждое восьмое дело. При этом не единичны факты организации ими наркосообществ, включая межрегиональные, а также подпольных лабораторий", - отметил глава ведомства.

Он сообщил, что многие деяния иностранцев отличаются особой дерзостью.

"Они совершают вымогательства, похищают людей, в том числе своих соотечественников. Затем выкладывают в Интернет соответствующие видеоролики", - подчеркнул министр.

Кроме того, по его словам, влияют приезжие и на ситуацию на дорогах страны.

"В ДТП, совершенных по вине водителей-иностранцев, ежегодно гибнут порядка 500 человек и получают ранения семь тысяч", – сообщил Владимир Колокольцев.

Среди факторов, оказывающих негативное влияние на складывающуюся ситуацию, глава МВД России назвал незаконную миграцию и деятельность организованных преступных групп, которые специализируются на легализации приезжих.

"Используются различные теневые схемы и способы закрепиться у нас в стране. Заключаются фиктивные браки, сдаются мнимые экзамены по русскому языку, оформляются такие же приглашения на учебу", - отметил он.

Колокольцев также обратил внимание еще на ряд аспектов:

Министр указал на важность превентивных мероприятий в сфере миграции и потребовал обеспечить повседневную, системную и комплексную работу с иностранными гражданами, с задействованием всех сил и средств.

"Ситуация диктует необходимость пристального внимания к тем приезжим, кто может представлять потенциальную угрозу для безопасности нашей страны, в том числе придерживается экстремистской, неонацистской идеологии", - сказал он.

Глава МВД России поручил профильным подразделениям четко и своевременно реагировать на каждое нарушение со стороны иностранных граждан: применять в их отношении весь комплекс мер, вплоть до удаления с территории России и недопущения повторного приезда, добиваться дальнейшего сокращения числа граждан других государств, неправомерно находящихся в стране, пресекать деятельность преступных групп, занимающихся легализацией пребывания мигрантов, улучшить качество адресных и целевых рейдов на объектах строительства, торговли, сферы услуг, в местах компактного проживания выходцев из зарубежья.

"Важно повысить эффективность пресечения правонарушений в аэропортах, на вокзалах и других объектах транспорта, а также добиться, чтобы иностранные водители соблюдали культуру и правила поведения на дорогах. Противодействие незаконной миграции и иностранной преступности имеет стратегическое значение", - заключил министр.


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URL: https://www.vb.kg/433102
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