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Певица Анжелика представила Кыргызстан на туристической выставке в Японии

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Крупная международная туристическая выставка TOURISM EXPO JAPAN, открылась в японском городе Осаке. Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития туризма в КР.

По ее данным, организаторы мероприятия делают упор не только на обмен информацией о последних туристических предложениях, но и на презентацию каждой страны. Красочные народные костюмы, местные деликатесы и аутентичные театральные представления – выставка необыкновенно яркая и красочная. Кыргызскую Республику в Осаке представила популярная певица Анжелика. Ее зажигательная песня "Кыргызстан" стала визитной карточкой нашей страны, представление собрало много гостей, которые пританцовывали и подпевали певице. В отличие от других туристических выставок, национальные стенды в Осаке группируются по географическому признаку. И павильон Кыргызской Республики стал частью большого стенда Центральной Азии вместе с Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменистаном.

Наши пять государств японцы воспринимают как одну туристическую дестинацию и нередко планируют путешествие сразу по нескольким странам. Сегодня прошло официальное открытие национального стенда. Красную ленточку разрезали президент фонда поддержки развития туризма в Кыргызской Республике Абылкасым Шерниязов, директор департамента экономического развития группы развития частного сектора (JICA) Юя Тсуда и второй секретарь Кыргызской Республики в Японии Савитакун Исаков. С господином Тсуда прошли деловые переговоры о взаимодействии в сфере туризма. Уже реализуется несколько интересных проектов, таких как "Одно село-один продукт", и есть много новых идей, направленных на развитие Кыргызстана.

Национальный павильон на выставке был организован Фондом поддержки развития туризма при взаимодействии с Японским Агентством по международному сотрудничеству (JICA), поддержке Департамента туризма при Министерстве экономики и коммерции, помощи кыргызской диаспоры в Японии. Выставка продлится еще три дня. Сейчас активная фаза деловой программы – у делегации Кыргызстана она очень насыщенная, встречи проходят одна за другой. Собеседников интересуют туристические возможности Кыргызстана, особенно приключенческий туризм, пешие горные походы, активные туры и конные прогулки. Впереди еще много интересного – выступления музыкантов, шоу национальных костюмов и многое другое. Страновая презентация среди профессионалов индустрии будет проходить 27 октября, а завершится TOURISM EXPO JAPAN 29 октября.


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URL: https://www.vb.kg/433124
Теги:
музыка, туризм, Япония, Кыргызстан
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