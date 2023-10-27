В Тбилиси обсудили экстрадицию граждан КР, отбывающих наказание в Грузии

Чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Грузии Кайрат Осмоналиев встретился в Тбилиси с главой Департамента международных связей и правовых вопросов Генеральной прокуратуры Грузии Ираклием Чилингарашвили. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в ходе встречи обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Грузией в сфере международно-правовой помощи, в частности, затронуты вопросы экстрадиции граждан Кыргызстана, отбывающих наказание на территории Грузии, и уголовного производства в отношении кыргызстанцев, привлекаемых в настоящее время к уголовной ответственности.

В тот же день прошла встреча Кайрата Осмоналиева с директором Департамента международных связей и правового сотрудничества Министерства юстиции Грузии Кетеван Сараджишвили.

На встрече обсуждались вопросы двусторонних отношений в правовой сфере, включая реализацию и исполнение двусторонних и многосторонних международных договоров между двумя странами и дальнейшее совершенствование двусторонней договорно-правовой базы. При этом особый акцент был сделан на вопросе передачи граждан Кыргызстана, осужденных к лишению свободы в Грузии, для их дальнейшего отбывания наказания в Кыргызской Республике.

В ходе проведенных встреч собеседникам доведена информация о происходящих в Кыргызстане политических и экономических преобразованиях, а также положительной динамике по всему спектру кыргызско-грузинского сотрудничества. Кроме того, стороны обсудили возможные пути расширения сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. При этом отмечена заинтересованность в изучении опыта Грузии в области реформ государственного управления, искоренения коррупции и развитии туризма.