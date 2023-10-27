Погода
$ 89.39 - 89.72
€ 93.82 - 94.83

В Тбилиси обсудили экстрадицию граждан КР, отбывающих наказание в Грузии

588  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Грузии Кайрат Осмоналиев встретился в Тбилиси с главой Департамента международных связей и правовых вопросов Генеральной прокуратуры Грузии Ираклием Чилингарашвили. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в ходе встречи обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Грузией в сфере международно-правовой помощи, в частности, затронуты вопросы экстрадиции граждан Кыргызстана, отбывающих наказание на территории Грузии, и уголовного производства в отношении кыргызстанцев, привлекаемых в настоящее время к уголовной ответственности.

В тот же день прошла встреча Кайрата Осмоналиева с директором Департамента международных связей и правового сотрудничества Министерства юстиции Грузии Кетеван Сараджишвили.

На встрече обсуждались вопросы двусторонних отношений в правовой сфере, включая реализацию и исполнение двусторонних и многосторонних международных договоров между двумя странами и дальнейшее совершенствование двусторонней договорно-правовой базы. При этом особый акцент был сделан на вопросе передачи граждан Кыргызстана, осужденных к лишению свободы в Грузии, для их дальнейшего отбывания наказания в Кыргызской Республике.

В ходе проведенных встреч собеседникам доведена информация о происходящих в Кыргызстане политических и экономических преобразованиях, а также положительной динамике по всему спектру кыргызско-грузинского сотрудничества. Кроме того, стороны обсудили возможные пути расширения сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. При этом отмечена заинтересованность в изучении опыта Грузии в области реформ государственного управления, искоренения коррупции и развитии туризма.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433126
Теги:
Грузия, Кыргызстан, МИД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  