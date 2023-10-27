Президент доверяет главе ГКНБ свою жизнь

Садыр Жапаров в ходе рабочей поездки в Джалал-Абадскую область проехал по недавно отремонтированным дорогам. Оценил качество ремонта, отметил, что везде заменили трубы, проложили пешеходные дорожки, установили ночное освещение…

Инспектировал президент джалал-абадские улицы вместе с Камчыбеком Ташиевым. За рулем джипа был председатель ГКНБ.

В этом факте не было бы ничего экстраординарного, если бы за него тут же не ухватились сотрудники одного колючего интернет-издания, систематически упражняющиеся в остроумии и занимающиеся, как им кажется, критикой действующей власти. Критика, надо заметить, на уровне ясельной группы, рассчитанная на таких же недалеких и невзыскательных читателей: обсуждается одежда и обувь президента, марка его планшета, его предполагаемые взаимоотношения с ближним окружением…

Вот это, последнее, стало нынче камнем преткновения не только для колючего, но и для некоего вонючего издания. Свечку явно никто из так называемых журналистов не держал, но "диагноз" поставили смело: Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев, соратники, чья дружба проверена временем и многими испытаниями, находятся, дескать в стадии раздрая и чуть ли не полного разрыва отношений.

Колючки просто в своей незамысловатой манере съязвили – Ташиев покатал Жапарова по городу. Вонючки пошли дальше. Ну их-то в принципе отчасти понять можно. "Клоопы" обиделись на блокировку и решили напоследок сделать маленькую пакость (которая, между прочим, может обернуться для них очень большими последствиями, только они этого не понимают). "Клооп", знаменитый своими "журналистскими расследованиями", уже заблокированный рядом интернет-провайдеров и доживающий последние солнечные деньки, прорвался в эфир и опубликовал очередной шедевр.

Два "судьбоносных" события сейчас муссируются и обсасываются в Кыргызстане. До недавнего времени было три, но теперь, к счастью, вопрос с Сакалом решен, он жив, здоров и даже отрекся от криминального прошлого. Остались все тот же долгоиграющий Кемпир-Абад и убийство кримавторитета Коли-Киргиза.

С Кемпир-Абадом давным-давно все выяснили. Соглашение с Узбекистаном подписали, задержанным объяснили, что в СИЗО они попали не за свою самоотверженную правозащитную деятельность, а за опасное раскачивание ситуации, грозящее массовыми беспорядками. Самых сирых-убогих-смертельно больных давно выпустили, дав возможность продолжать заниматься своей подрывной деятельностью из-под домашнего ареста. А все равно регулярно всплывает: "кемпир-абадское дело", "узники совести"… Которые тем временем совсем совести лишились и по-прежнему вставляют свои пять тыйынов в любую щель, через которую можно тявкнуть в сторону властей.

Камчы Кольбаев посмертно оказался на пике популярности и бьет все рекорды по количеству обсуждений. Напомним, кто подзабыл: Кольбаев – коронованный вор в законе. Находившийся в международном розыске и не дававший расслабляться кыргызским бизнесменам. "Клоопы", как принято в "независимой" журналистике, опять слепили из Кольбаева национального героя. Жаль, что не предложили памятник вору на площади Ала-Тоо установить. А главный посыл псевдорасследования – "Садыр Жапаров был не в курсе спецоперации по задержанию Камчыбека Асанбека и едва ли не последним узнал о его убийстве. Значит, Ташиев действовал сугубо самостоятельно, в обход президента – а это, в свою очередь, значит, что между "эки досами" наметился серьезный раскол, переходящий во вражду, из которой Жапаров вряд ли выйдет победителем".

Откуда взялся такой вывод? Из того, что президент некоторое время после события хранил молчание. Не обратился сразу же к народу с разъяснениями и утешениями. По поводу случившегося Жапаров высказался лишь спустя две недели. По мнению "Клоопа" и компании, это явный признак того, что президент сам по крупицам собирал информацию и обдумывал, как ему сохранить хорошую мину при игре втемную, которую затеял с ним председатель ГКНБ.

А почему, собственно, президент вообще должен комментировать задержание и убийство при задержании криминального авторитета? Может, он еще и за Сакала должен был оправдываться? Объяснять, почему и на каком основании преступника перевели из одной тюрьмы в другую, просить у граждан прощения и обещать, что волос не упадет с сакаловской бороды (и лично он, глава государства, это проконтролирует)?

Эдак мы рискуем зайти слишком далеко. В такие дебри, из которых потом не выберемся. Учитывая, что Кольбаев – человек и гражданин Кыргызстана, президент заверил, что случай с его неудачным арестом проверяет прокуратура. Что всему будет дана соответствующая правовая оценка, ибо мы строим настоящее правовое государство. На этом смело можно ставить точку и переходить к делам более важным и насущным. Но нет. Обиженные на свою блокировку "клоопы" теперь обиделись еще и за кыргызский криминал. Бедные, дескать, несчастные господа бандиты! "В Кыргызстане бандитов до сих пор убивали другие бандиты". А теперь им, бедолагам, житья не стало и от сотрудников ГКНБ!

Вы о чем вообще, нетоварищи клопы? Генерал Ташиев объявил криминалитету беспощадную войну – он ее и ведет. Не на словах, а на деле. Президент, в отличие от главы ГКНБ, человек гражданский. Потому и не обязанный разрабатывать спецоперации, вникать во все их тонкости и лично в них участвовать. И оправдываться перед народом за ликвидацию главного бандита – уж точно не обязан!

"Клоопы", кстати, предположением о начавшемся нешуточном противостоянии Жапарова и Ташиева не ограничились. Другая важная задача "расследования" - притянуть и привязать Садыра Жапарова к криминалу. А вот это уже посерьезнее будет и тянет на уголовную статью.

В попытке поставить знак равенства между президентом и воровским миром "расследователи" сами себе противоречат. Камчы Кольбаев, написано в опусе, "был не просто первым коронованным вором в законе из кыргызов. Он был им 15 лет, олицетворяя кыргызское "глубинное государство". За эти годы в стране сменилось четыре президента, а власть Кольбаева лишь усиливалась". Да, с этим не поспоришь, все так и было. Но дальше читаем: "С приходом Жапарова к власти возникло стойкое ощущение, что Камчы Кольбаев получил неприкосновенность".

С логикой у "клоопов" явно проблема. Пересидевший четырех президентов Кольбаев "ушел" именно при Жапарове, разве не так? Тогда какие претензии к нынешнему президенту?

"Расследователи" приводят несколько, как им кажется, убойных фактов. Жапаров в свое время отказался выдавать Кольбаева США. А что, должен был? Кольбаев, напомним, гражданин Кыргызстана, здесь у силовиков были к нему свои вопросы. Выдал бы – навлек бы на себя гнев правозащитников. И не выдал – навлек, и выдал бы – навлек. Такая у нас интересная оппозиция.

Приводятся фотографии с изображением президента в компании лиц, имеющих косвенное отношение к Кольбаеву. И "зарисовки" с ключевых моментов последней кыргызской революции, в ходе которой Садыр Жапаров и пришел к власти. На площади был замечен автомобиль Кольбаева… Честно говоря, в стране, где до последних дней не было четкой границы между бизнесом, политикой и криминалом, возможно было все. Кто угодно как угодно мог оказаться в какой угодно компании (особенно когда все – иссык-кульские), а кыргызская революция традиционно превращает Бишкек в месиво и союзнических, и противоборствующих сил, и судить по пеклу госпереворота, кто кому друг, а кто враг, - по меньшей мере неразумно.

Как цыплят по осени считают, так и выводы о том, кто кому кто и каковы истинные цели того или иного участника, делаются, когда улягутся революционные страсти. Ставший президентом Садыр Жапаров в тандеме с Камчыбеком Ташиевым продолжают начатую революцию. Именно революцию, а не госпереворот, потому что на сей раз в обществе происходят кардинальные изменения к лучшему. И искоренение криминала всеми способами – один из показателей оздоровления государства.

Вернемся, однако, к поездке Жапарова и Ташиева в Джалал-Абад. Колючки и вонючки сколько угодно могут иронизировать по поводу их "катания" по городу, но… Какие вам еще нужны доказательства отсутствия между ними какого бы то ни было раскола? Это ли не высшая степень дружеского и человеческого доверия, когда садишься в машину к человеку, полностью полагаясь на его водительский профессионализм?

Бразды правления государством вместе с автомобильным рулем Жапаров Ташиеву не передал. Он по-прежнему у штурвала – при поддержке главы ГКНБ, которому всецело доверяет. Они по-прежнему сообща делают одно важное дело. А любители вставлять палки в колеса государственной машины могут успокоиться и расслабиться. Аварии, как говорится, не дождетесь.