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Серийного поджигателя Корана депортируют из Швеции

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В Швеции, похоже, закончились времена безнаказанных варварских действий в отношении мусульманского мира.

Обмазавший салом и сжегший Коран эмигрант Салван Момика может быть депортирован в его родной Ирак. В миграционном управлении заявили, что это связано не с активизмом. Мужчина соврал о необходимости предоставления ему убежища, и реальная опасность ему не грозила.

Теперь вруну и серийному поджигателю Корана не будет продлен вид на жительство. Также ему запретят возвращаться в Швецию в течение пяти лет. Если Момика в ближайшее время не получит вид на жительство другой страны - его отправят на родину. А там, по мнению юристов, его ждут пытки и жестокая смерть.

Источник: tvr.by


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