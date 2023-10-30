Интернет-мошенники подделали голос Касым-Жомарта Токаева

Интернет-мошенники сфальсифицировали голос президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и распространили видеоролик в соцсетях, передает Arbat.media.

Как отмечает StopFake, на кадрах подделанного видеоролика глава государства рассказывает о якобы "новом проекте TON, разработанном для обычных граждан". Токаев якобы упоминает российского предпринимателя Павла Дурова, и добавляет, что данный "проект" - его разработка.

Отмечается, что видеоряд, использованный для фальшивой озвучки, является записью выступления Токаева на пленарном заседании II евразийского экономического форума "Евразийская интеграция в многополярном мире", который прошел в мае 2023 года.

Ни о каком проекте президент Казахстана на заседании не заявлял. Стоит отметить, что искусственно наложенный голос действительно схож с настоящим голосом и манерой речи главы государства.

Имя Павла Дурова и название криптовалюты TON мошенники используют в сети не менее 5 лет. Как правило, они предлагают людям, откликнувшимся на рекламное объявление, перечислять деньги на указанный счет под предлогом инвестирования в акции или криптовалюту.

Ранее сообщалось, что Токаев поблагодарил глав иностранных государств за соболезнования в связи с взрывом на шахте имени Костенко в Карагандинской области.