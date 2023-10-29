Турция отмечает 100-летие основания Республики

Прошло 100 лет со дня провозглашения Турецкой Республики - события, открывшего новую эру в истории турецкого народа. С провозглашением республики лозунг "Суверенитет безоговорочно и безусловно принадлежит народу" занял свое место в государственном управлении.

Ежегодно 29 октября турецкий народ отмечает главный национальный праздник – День Республики. Именно в этот день в 1923 году Турция была объявлена Республикой.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил граждан страны со столетием провозглашения Турецкой Республики.

По случаю знаменательной даты глава государства опубликовал соответствующее обращение в соцсети Х.

"Приглашаю всех наших братьев и сестер в 81 провинции нашей родины, а также всех наших соотечественников, живущих за рубежом, отметить 100-летие нашей Республики и разделить этот день гордости, украсив дома, магазины и автомобили флагами Турции. Пусть небо и земля покроются нашими флагами", - говорится в заявлении.

Директор управления по коммуникациям при президенте Турецкой Республики Фахреттин Алтун в своем поздравлении, с днём Республики, отметил: "Сегодня, 29 октября 2023 года мы испытываем не только гордость и счастье столетие позади, но и испытываем волнение первого дня эпохи, в которой мы добьемся многих успехов и блестящих достяжений. "Да здравствует Республика, да здравствует турецкий век".

Министр иностранных дел Хакан Фидан в своем поздравлении сказал: "Как Турция, символ мира, здравого смысла, справедливости и доверия, с нашей национальной внешней политикой, которая черпает свою силу из возможностей нашей страны, мы будем продолжать предпринимать смелые и решительные шаги ради более справедливого мира".