Погода
$ 89.34 - 89.72
€ 93.88 - 94.88

В Бишкеке прошел традиционный фестиваль кимчи (фото)

256  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке прошел "Фестиваль корейского кимчи и дегустация традиционного вина". Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, с приветственной речью и в искусстве приготовления кимчи приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в КР господин Ли Вонджэ, заместитель мэра столицы Виктория Мозгачева, президент Корейской ассоциации КР господин Ким Ки Су, также гостями стали президент ассоциации женщин Кыргызстана Акбашева Замира и послы разных стран.

Вместе с этим, выступили таэквондисты спорт клуба "Maximum" и победители конкурса "К-рор" 2023 года танцевальный коллектив "Savage".

Напомним, что в 2013 году культура приготовления кимчи получила статус нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Фестиваль кимчи и дегустация корейских вин является значимым событием для представления корейской кухни и традиционных напитков путем продвижения и организации мероприятий по приготовлению кимчи и дегустации различных видов традиционных напитков.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433176
Теги:
Южная Корея, Бишкек, культура, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  