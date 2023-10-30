В Бишкеке прошел традиционный фестиваль кимчи (фото)

В Бишкеке прошел "Фестиваль корейского кимчи и дегустация традиционного вина". Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, с приветственной речью и в искусстве приготовления кимчи приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в КР господин Ли Вонджэ, заместитель мэра столицы Виктория Мозгачева, президент Корейской ассоциации КР господин Ким Ки Су, также гостями стали президент ассоциации женщин Кыргызстана Акбашева Замира и послы разных стран.

Вместе с этим, выступили таэквондисты спорт клуба "Maximum" и победители конкурса "К-рор" 2023 года танцевальный коллектив "Savage".

Напомним, что в 2013 году культура приготовления кимчи получила статус нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Фестиваль кимчи и дегустация корейских вин является значимым событием для представления корейской кухни и традиционных напитков путем продвижения и организации мероприятий по приготовлению кимчи и дегустации различных видов традиционных напитков.