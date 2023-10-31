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Кыргызстан впечатлил Японию танцами и комузом на Tourism Expo Japan

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- Бермет Таалайбекова
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Японцам понравилось выступление Кыргызстана на Tourism Expo Japan. Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития в КР.

По ее данным, игра на комузе, национальные танцы и, конечно, зажигательное соло на ооз-комузе, которое исполнил Тадагава Лео, директор Японско-кыргызской ассоциации культурного обмена, - программа Кыргызской Республики вызвала большой интерес у японцев. Это было аутентично, необычно для японцев и это был настоящий фольклор, посетители выставки были в восторге.

В рамках выставки Tourism Expo Japan, которая завершилась в Осаке прошло несколько выступлений, как на стенде Кыргызской Республики, так и на главной сцене выставочного павильона, и каждое из них пользовалось большим успехом. В два заключительных дня выставка была открыта для публики, до этого она работала в формате В2В.

Песни, танцы, игра на музыкальных инструментах – свою культуру представили все страны Центральной Азии. Культурная программа Кыргызской Республики была такой яркой и интересной благодаря содействию Департамента туризма.


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URL: https://www.vb.kg/433186
Теги:
туризм, Япония, культура, Кыргызстан
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