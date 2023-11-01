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Месси выиграл "Золотой мяч"

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30 октября прошла церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football. По итогам голосования награду "Золотой мяч" получил нападающий американского "Интер Майами" Лионель Месси.

Церемония вручения награды прошла в парижском музыкальном театре "Шатле". В списке претендентов он обошел француза Килиана Мбаппе ("Пари Сен-Жермен") и норвежца Эрлинга Холанда ("Манчестер Сити").

Ранее Месси семь раз признавался лучшим футболистом мира. Это произошло в 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019 и 2021 годах.

В прошлом сезоне Лионель Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира 2022 года, который проходил в Катаре. Футболист отыграл полностью семь матчей мундиаля, где забил семь мячей, отметившись дублем в финале, и отдал три голевые передачи.

Кроме того, аргентинец сыграл 32 матча во французской Лиге 1 за "ПСЖ", в которых забил 16 мячей и отдал 16 результативных передач. Также Месси в семи матчах Лиги чемпионов отметился четырьмя голами и четырьмя голевыми пасами.

Источник: asiaplustj.info


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URL: https://www.vb.kg/433201
Теги:
футбол
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