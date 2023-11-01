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В Кыргызстане обработано 9631 га ореховых лесов от шелкопряда

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- Бермет Таалайбекова
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В целях профилактики и ликвидации очагов от вредителей и болезней и улучшения состояния орехо-плодовых лесов, произведена биологическая обработка вирусным препаратом Вирин-ЭНШ (к) на площади 9691 га от непарного шелкопряда. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, механическим методом собраны 4275,6 кг яйцеклады непарного шелкопряда. Биологическим методом Леподецид СК обработаны 3960 га.

В лабораторных условиях Станции охраны защиты леса произведены энтомофаги колосом (colosoma sycophanta) 1200 шт. и анастатус диспарис, которые были розданы по лесным хозяйствам для борьбы с непарным шелкопрядом на площади 800 га.


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URL: https://www.vb.kg/433206
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан
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