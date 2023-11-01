Женщин-фермеров Кыргызстана будут обучать правильному использованию воды

В Бишкеке презентовали одногодичный региональный Центрально-азиатский проект "Повышение экономической независимости и улучшение положения женщин в Центральной Азии через доступ к ирригационной воде и инфраструктуре", ориентированный на первые реальные шаги и действия со стороны местных сообществ по рациональному управлению водными ресурсами в регионе.

"Мы просим откликнуться женщин - глав и заместителей глав Ассоциаций водопользователей Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана. Хотим пригласить их для участия в проекте. Эта проблема настолько важна для всех стран Центральной Азии, что Региональный экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА) счел своевременным и актуальным инициировать региональный трансграничный проект в сфере устойчивого водопользования для Кыргызстана, Таджикистана и Казахстана. Примечательно, что проект будет реализован совместно с соответствующими госорганами стран ЦА", - рассказал координатор проекта Адбурашит Исабаев на презентации.

Старший директор по климатическим программам "Фонда Соса-Cola Кубан Матраимов рассказал, что общая сумма проекта – более 500 тысяч долларов США, прямых бенефициаров в странах ЦА – более 10 000 человек, косвенных получателей – более 180 000 человек.

Проект охватывает Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Финансовую поддержку этому социально-значимому проекту оказывает международный благотворительный Фонд "The Coca-Cola Foundation", представитель которого Александра Аккирман рассказала, что у компании большой опыт работы с населением по проблемам ирригации и питьевой воды.

О целях и задачах проекта рассказал эксперт проекта Азамат Куазов, по словам которого, проект поможет решить проблему нехватки воды за счет внедрения новых методов и технологий орошения без ущерба для урожайности сельскохозяйственных культур.

"Изменение климата наряду с неэффективными и устаревшими методами орошения привело к сокращению объемов поливной воды, что в свою очередь негативно сказывается на продуктивности сельского хозяйства и социально-экономического благополучия сельских жителей. Особенно это касается женщин, так как сегодня именно они несут ответственность за большую часть сельскохозяйственной деятельности в Центральноазиатском регионе, поскольку большинство мужчин, особенно из Кыргызстана и Таджикистана, мигрируют за заработками в качестве наемных рабочих в другие страны.

Отсутствие гидротехнической инфраструктуры (насосы, водосборные бассейны, ирригационные колодцы, дренажные каналы и традиционные методы орошения) затрудняет женщинам-фермерам и фермерским хозяйствам, возглавляемым женщинами, добиваться повышения урожайности и увеличения доходов.

Проект, во-первых, поможет решить проблему нехватки воды за счет внедрения новых методов и технологий орошения без ущерба для урожайности сельскохозяйственных культур. Во-вторых, фермы и сельхозпредприятия, которыми управляют, в основном, женщины в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане смогут снизить свою зависимость от дефицита оросительной воды, повысить производительность и в целом улучшить устойчивость сельского хозяйства в регионе.

Для достижения поставленных целей проект будет работать с местными сообществами и государственными учреждениями в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане для определения районов, наиболее нуждающихся в ирригационной воде и инфраструктуре.

В целом, данный проект направлен на создание устойчивых изменений в жизни женщин в Центральной Азии путем предоставления им доступа к основным ресурсам и инфраструктуре для повышения их экономической независимости, повышения производительности сельского хозяйства и продвижения гендерного равенства", - сказал он.

Как будет работать проект?

Прежде всего стоит задача повысить производительность сельского хозяйства за счет пилотирования новых водосберегающих технологий. Компонент будет фокусироваться на тестировании и внедрении инновационных технологий орошения, которые экономят поливную воду при одновременном повышении урожайности сельскохозяйственных культур.

Этот результат направлен на решение проблемы нехватки воды в каждом целевом районе путем внедрения новых методов и технологий орошения, которые могут сократить потребление воды без ущерба для урожайности сельскохозяйственных культур. Внедряя водосберегающие технологии, фермерские хозяйства, возглавляемые женщинами, могут снизить свою зависимость от скудной воды для орошения и повысить производительность сельского хозяйства, повышая продовольственную безопасность и способствуя устойчивому развитию сельского хозяйства. В рамках проекта будет выбран 1 гектар на каждый район в каждой целевой стране и опробованы новые водосберегающие технологии.

Вторая задача - расширить экономические возможности для женщин за счет эффективных подходов к производственно-сбытовым цепочкам.

Задача - помочь в доступе женщин-фермеров и предпринимателей к новым рынкам в регионе, улучшить качество их продукции. Повысить ценность, стоимость их сельскохозяйственной продукции за счет переработки и упаковки. И организовать мероприятия, где женщины – фермеры будут находить новых партнеров для бизнеса – для выстраивания деловой сети.

И укрепить институциональный потенциал органов управления сельскохозяйственным водоснабжением и ассоциаций водопользователей.

Данное направление направлено на наращивание потенциала учреждений, ответственных за управление и распределение поливной воды, таких как органы водоснабжения и ассоциации водопользователей. Укрепляя свой институциональный потенциал, эти организации могут повысить свою способность эффективно управлять водными ресурсами, обеспечивать справедливый доступ и поддерживать всю восстановленную водную инфраструктуру в рамках проекта.

Изменения в институциональных структурах водопользователей усиливают идею о том, что РЭЦЦА и международный благотворительный Фонд "The Coca-Cola Foundation", посредством своих проектов развития, помогают правительству, в первую очередь региональным государствам-партнерам, выполнять свои обязательства в соответствии с принципами целей устойчивого развития (ЦУР).

По итогам работы проекта будет улучшено экономическое положение более 10 000 человек (5 662 женщины) и опосредованный позитивный эффект результатов проекта ощутят более 180 000 человек.

Женщины - главы АВП, заместители, фермеры, предпринимательницы, которые хотели бы принять участие в проекте, можете написать о себе, своей деятельности координатору проекта Адбурашиту Исабаеву, по электронной почте - wisadvisor@carececo.org

Справочно: Региональный экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА) – независимая, неполитическая, некоммерческая международная организация, которая была учреждена в 2001 году правительствами пяти стран Центральной Азии, а именно, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном, Республикой Узбекистан, а также Европейским Союзом и ПРООН в соответствии с решением 4-й Общеевропейской конференции, проходившей в 1998 году в г. Орхус, Дания. РЭЦЦА обладает уникальным мандатом, полученным от пяти стран ЦА, и его миссия заключается в содействии центральноазиатским странам в решении их национальных и региональных проблем в сфере охраны окружающей среды.

"Фонд Кока-Кола" (The Coca-Cola Foundation) - международный благотворительный фонд, миссией которого является способствовать положительным изменениям в сообществах во всех странах, где работает Компания Coca-Cola. Фонд финансирует организации и проекты по всему миру, вносящие долгосрочный и измеряемый вклад в решение глобальных вызовов в таких направлениях как устойчивый доступ к воде, изменение климата, циркулярная экономика, расширение экономических возможностей, предотвращение и ликвидация последствий стихийных бедствий. Для поддержки инициатив в этих сферах по всему миру Фонд, с момента своего основания в 1984 году, выделил гранты на сумму более 1,5 млрд долларов.