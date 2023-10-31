Российская компания будет покупать кыргызстанские лифты

Сегодня, 31 октября, в Министерстве экономики и коммерции КР с участием министра экономики и коммерции КР Данияром Амангельдиевым прошло подписание соглашения между первым лифтостроительным заводом в Кыргызстане "SKY ELEVATORS" и российской компанией АО "УК"Технопарк Торгмаш". Об этом сообщает Ассоциация лифтовиков КР.

Стороны договорились о поставках кыргызстанских лифтов в Российскую Федерацию, также о дистрибьюции продукции завода "SKY ELEVATORS" на территории России.

Подписание соглашение прошло при поддержке Министерства экономики и коммерции КР.

Глава компании SKY ELEVATORS Рахат Жунушбаева отметила, что завод активно работает над усилением экспорта кыргызстанских лифтов.

"Для нас это большой шаг вперед в деле продвижения экспорта кыргызстанской продукции. Особенно мы горды тем, что другие страны интересуют именно наша промышленное предприятие. Мы хотим, чтобы нашу страну знали и как страну, в которой развивается промышленность. В целом, мы работаем над улучшением конкурентоспособности наших отечественных лифтов с точки зрения качества, инноваций и цены. Надеемся, что в дальнейшем объемы экспорта будут увеличиваться", - сказала она.

Представители российской компании выразили свою заинтересованность в сотрудничестве с кыргызстанским заводом, отметив высокое качество и надежность его продукции.

"Кыргызстанский завод вызывает у нас особый интерес благодаря выдающемуся качеству и надежности его продукции на российском рынке. Это важная часть партнерства для обеих сторон. Мы выражаем уверенность в успешной и взаимовыгодной кооперации, способной укрепить позиции обеих компаний на рынке лифтового оборудования. Такое сотрудничество может стать важным шагом в развитии отрасли и обмене опытом между Россией и Кыргызстаном", - отметил генеральный директор российской компании АО "УК"Технопарк Торгмаш" Сергей Зыков.

Министр экономики и коммерции КР Данияр Амангельдиев подчеркнул, что ведомство готово поддерживать лифтостроение в Кыргызстане и продвижение отечественных товаров на международном рынке.

"Я думаю, что благодаря именно личностным отношениям, построенным в деловой повестке, в частности на международных выставках, это соглашение стало возможным. Надеемся, что это сотрудничество будет приносить обоим компаниям взаимную пользу и принесет успех и благополучие вашим компаниям", - отметил министр.

Рахат Жунушбаева выразила благодарность российской компании за доверие и готовность к сотрудничеству, а также министерству экономики и коммерции за содействие в развитии связей с партнерами из разных стран и в том числе из Российской Федерации.